GF Vip, Fernanda Lessa col volto tumefatto: dettagli e come sta

Attimi di paura per Fernanda Lessa. Alcune ore fa, la modella brasiliana ha pubblicato un reel in cui appaiono varie sue immagini col volto tumefatto e lividi. Ma, cos’è successo esattamente? Nella didascalia del post e nel video stesso, l’ex vippona ha raccontato di aver avuto un incidente due settimane fa durante una passeggiata con i suoi cani. A quanto pare, mentre si trovava con i suoi animali a quattro zampe, è inciampata al sesto gradino delle scale, cadendo di faccia. Nell’incidente, ha riportato un ematoma sul lato destro del viso e un taglio al sopracciglio.

La showgirl ha scritto una lunga didascalia sotto il reel per spiegare ai suoi seguaci cosa le fosse successo e per rassicurarli sul suo attuale stato di salute. Nonostante la brutta botta, Fernanda non ha riportato danni gravi o permanenti. Sebbene non sia ancora completamente in forma, ha spiegato che sta migliorando e che la guarigione procede giorno dopo giorno. Nel video, infatti, si osserva l’evoluzione delle ferite sul volto, dal momento in cui era in ospedale fino ad oggi, evidenziando dei notevoli progressi. Ecco le sue parole:

Dovrebbe essere solo una passeggiata con miei due cani al parco. Invece sono caduta del sesto gradino di faccia per terra. Sono grata al cielo per non aver rotto il zigomi, il naso, i denti, nessuno danno serio alla testa. 4 punti alla sopracciglia. Non sono ancora 100% ma quasi.

Il post di Fernanda Lessa è stato immediatamente invasi di commenti di supporto e pronta guarigione da parte dei suoi followers. Inoltre, diversi personaggi dello spettacolo ed ex compagni di Fernanda del GF Vip 4, come la cantante Paola Iezzi e l’ex coinquilino Andrea Denver, hanno voluto esprimerle il loro affetto attraverso messaggi di sostegno. Anche noi di GossipeTv ci uniamo agli auguri per una pronta guarigione a Fernanda Lessa.

Fernanda Lessa: vita e carriera

Fernanda Lessa è nata nel 1977 a Rio de Janeiro, in Brasile. Dopo aver iniziato a lavorare come modella prima in Brasile e poi a New York, Fernanda è diventata nota in Italia grazie ad alcuni spot pubblicitari. Da lì, si è stabilita sul suolo italiano, dove ha iniziato a condurre alcuni programmi di moda, oltre a intraprendere una carriera come dj. Nel 2006, ha partecipato all’Isola dei Famosi, mentre nel 2020 è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata impegnata dal 2006 al 2011 con il tastierista dei Subsonica, Davide di Leo “Boosta“, dal quale ha avuto due figlie, Lua Clara e Ira Marie. Per un periodo, si è allontanata dal mondo dello spettacolo a causa di problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Successivamente, è riuscita ad uscirne grazie anche all’amore di Luca Zocchi, un imprenditore che ha sposato nel 2017.