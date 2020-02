GF Vip, Fabio Testi provato: “Basta scherzi notturni”, applausi per l’attore

GF Vip, Fabio Testi stanco e provato: l’attore dice basta agli scherzi notturni, lo sfogo

Fabio Testi, stanco e provato, al Grande Fratello Vip fa un chiaro discorso ai suoi coinquilini. Il noto attore italiano non riesce a dormire la notte, a causa degli scherzi che alcuni gieffini realizzano tra loro. Non solo, il concorrente chiede agli altri Vip di evitare di utilizzare creme e dentifrici per i loro giochi, in quanto c’è gente che non ha i soldi neanche per comprare il pane. Fabio, attualmente al televoto, dà vita a questo sfogo proprio questa mattina. Alcuni gieffini si trovano in giardino e tra questi vi sono Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese, Sossio Aruta e Valeria Marini. Testi li raggiunge e decide di annunciare un nuovo ‘Comunicato ufficiale interno’, attraverso il quale fa la sua importante richiesta. Nella Casa, il discorso fatto dal noto attore viene accolto molto bene, tanto che i Vip presenti applaudono con convinzione.

Fabio Testi al Grande Fratello Vip fa un’importante richiesta ai coinquilini: “Diamo il buon esempio”

Questa mattina, alcuni dei Vip si lamentano di non essere riusciti a dormire con serenità nella notte. Tra questi vi sono Antonella e Patrick. I due rivelano di aver dormito poco e appaiono abbastanza stanchi. Fabio Testi decide, così, di mettere la parola fine a questa situazione, portando i suoi coinquilini alla riflessione. “Ragazzi volevo darvi un Comunicato Ufficiale interno nostro, vorrei dire basta agli scherzi di notte e con il cibo, c’è tutta la giornata per giocare e la sera c’è chi vuole riposare”, dichiara Testi questa mattina in giardino. Il concorrente poi continua: “Non voglio vedere gavettoni con prodotti come dentifricio o creme quando c’è gente che non può comprare neanche il pane! Cerchiamo di dare il buon esempio per favore”.

Grande Fratello Vip, i gieffini applaudono allo sfogo di Fabio Testi

Patrick è il primo ad accogliere con felicità il comunicato di Testi al GF Vip. Infatti, Pugliese anticipa che seguirà questo regolamento, in quanto d’accordo con le parole dell’attore. Il resto dei Vip inizia poi ad applaudire allo sfogo di Fabio. Quest’ultimo consiglia a tutti i suoi coinquilini di dare il buon esempio, ricordando loro che sono seguiti da milioni di persone. Ricordiamo che Testi rischia di lasciare la Casa più spiata d’Italia il prossimo lunedì, in quanto al televoto con Teresanna, Asia e Sara. Non sarebbe un dispiacere per Fabio uscire dal gioco, in quanto lui stesso ha già dichiarato di voler concludere il suo percorso nel reality ora.