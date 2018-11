Gf Vip: Fabio Basile attacca Cecchi Paone e parla delle coppie della Casa

Gf Vip, Fabio Basile svuota il sacco: tutto quello che pensa di Cecchi Paone e le coppie nate nella Casa

Fabio Basile, intervistato nell’ultimo numero dal settimanale Chi, non si è certo tirato indietro nel sire la sua sui concorrenti conosciuti all’interno della Casa del Gf Vip. Il primo su cui ha avuto da ridire, in particolare, è stato Alessandro Cecchi Paone. “Quando ho visto che ha toccato le gemelle (Giulia e Silvia Provvedi, ndr) mi ha dato fastidio” ha esordito dicendo lo sportivo “Perché non l’ha fatto quando c’ero io? Lo stimo molto ma ha attaccato Giulia per cose infime. Ho chiesto di guardarlo negli occhi per capire per quale motivo lo avesse fatto”. Le coppie che si sono formate all’interno del reality? Basile ha espresso il suo pensiero anche su di loro. “Giulia Provvedi e Francesco Monte mi convincono” ha dichiarato “Così come Elia Fongaro e Jane Alexander”. Stefano Sala? “Non avrà una storia con Benedetta Mazza, rispetta la sua donna”.

Fabio Basile e il suo rapporto speciale con Le Donatella: ecco perché non ci ha provato con Giulia Provvedi

Con Le Donatella Fabio Basile ha particolarmente legato al Grande Fratello Vip. Lo hanno visto tutti e lui stesso, in più occasioni, di sentirsi molto vicino alle due ragazze lo ha dichiarato senza mai nascondersi. Il judoka, a tal proposito, nella sua ultima intervista ha affermato: “Giulia e Silvia sono due ragazze speciali, a cui voglio bene come sorelle”. Fabio, però, non ha certo negato il suo interesse nei confronti di Giulia Provvedi. Perché non c’ha provato con lei nella Casa? “Lei (Giulia, ndr) è la più carina, la più simpatica e la più tenera. Ma è fidanzata […] Per me le ragazze impegnate non si toccano”.

Fabio Basile: la dislessia e la sua testimonianza al Gf Vip

Al Grande Fratello Vip, quando era dentro la Casa, Fabio Basile ha svelato di essere stato preso di mira in da ragazzo da alcuni bulli per via della sua dislessia. “Spesso i ragazzi non hanno il coraggio di svelare questo problema per paura di essere presi in giro” ha raccontato oggi a Chi “Ma anche Einstein era dislessico, non significa essere meno intelligenti. Solo l’ignoranza può far pensare che sia una malattia”.