GF Vip, ex vippone lancia hit su Manuel e Lulù: chi è e la scelta opinabile

Un ex concorrente del GF Vip ha lanciato una hit ispirata alla coppia scoppiata: cosa non si fa per sbarcare il lunario

Cosa non si fa per sbarcare il lunario. Nelle scorse ore è uscito un brano intitolato Mami Linda. La speranza di chi lo intona è che diventi una hit estiva. A proposito, di chi si tratta? Chi è l’interprete di siffatta fatica musicale? La persona in questione è l’ex ‘vippone’ Giacomo Urtis. Per non farsi mancare nulla, il chirurgo plastico ha reso noto che la canzone è stata ispirata alla storia di un’ex coppia parecchio discussa nei mesi scorsi, vale a dire quella formata da Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié. Il nuotatore e la principessa hanno vissuto una love story al Grande Fratello Vip 6. La relazione è naufragata, tra mille polemiche, dopo la conclusione del reality show.

Urtis, attraverso una Story Instagram, ha spiegato che il brano Mami Linda ha tratto ispirazione dalle vicende che hanno coinvolto la princess e il giovane triestino. In particolare, ha confermato che la canzone fa riferimento all’ex coppia e ha invitato i fan a porre attenzione al testo. Una strofa recita così: “Per colpa della gente che mette veleno, non siamo più in grado di dirci ti amo. Ma chi se ne frega, ma chi se ne frega io e te questa notte nudi sotto la luna piena”.

Ma chi è che “mette veleno”? Si ricorda che Lulù, quando fu lasciata da Manuel, si scagliò contro il padre di questo, puntandogli contro il dito e raccontando che lei e Bortuzzo non avevano alcun problema; chi invece li aveva e si sarebbe messo di traverso nella relazione, sarebbe stata la famiglia del nuotatore, in particolare il padre Franco con il quale la principessa ha sempre avuto rapporti gelidi.

Al di là dei perché e dei per come sia tramontata la love story, ora Urtis, con una scelta controversa e discutibile, tenta di riportarla in auge con un brano musicale Mama Linda.

Grande Fratello Vip 6, Manuel e Lulù dopo la fine della love story

Bortuzzo, dopo essere uscito dal GF Vip e aver chiuso con Lucrezia Selassié , si è dedicato anima e corpo agli allenamenti in vasca. ‘Lulù’, invece, ha trascorso dei giorni di vacanza. Si mormora che, assieme alle sorelle Jessica e Clarissa, sarà protagonista della prossima edizione di Tale e Quale Show, che anche nella stagione 2022 sarà timonato da Carlo Conti.