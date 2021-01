GF Vip, Ermito: flirt con la d’Urso? La verità, poi su Dayane: “Non è facile”

L’attore è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare della sua esperienza nella Casa e non solo: c’è stato del tenero con Barbara? Nascerà altro con la Mello?

Mario Ermito ha parlato del suo ritorno alla vita reale dopo il Grande Fratello Vip. Non è stato semplice come qualcuno potrebbe pensare e lo ha spiegato ai microfoni di Radio Radio. Giada Di Miceli lo ha intervistato nel suo programma Non succederà più e Mario a lei ha subito confidato che quella che può sembrare una realtà fittizia poi diventa ben presto una realtà reale per loro, per cui non è così facile tornare alla vita di sempre dopo quelle abitudini. Poi ha precisato che con Sonia Lorenzini non è scattato nulla nella Casa, da parte di entrambi. Hanno costruito un bel rapporto di amicizia e non ci sarà altro. A proposito di Tommaso Zorzi, invece, Mario ha detto di non voler entrare in merito all’episodio di tempo fa, quando hanno discusso.

Lui ha provato ad avvicinarsi a Tommaso nella Casa, ma ha trovato un muro e quindi dopo un po’ ci ha rinunciato. “Ha assunto un comportamento aggressivo nell’ultima puntata”, ha aggiunto parlando di Zorzi. Non sa darsi una risposta a questo comportamento, perché non sono sensazioni che prova lui. Semplicemente Ermito ha capito di non poter andare avanti e forzare un rapporto, per questo ne ha preso atto. E ancora: “C’è stato un non prenderci, dovuto a una sua decisione”. La conduttrice ha poi spostato l’attenzione su altro e ha chiesto a Ermito come mai ha rifiutato più volte il trono di Uomini e Donne. Lui ha spiegato:

“Faccio l’attore da diversi anni. Quando mi hanno proposto il trono o ero fidanzato o dovessi fare altre cose di lavoro, fiction o film. Solo per questo motivo ho rifiutato, non per altro. Sono lusingato di essere stato chiamato più volte. Li stimo tanto, li conosco tutti. Ho lavorato anche con Maria in House of Party, una persona fantastica con cui spero di poter collaborare”.

Se dovessero chiamarlo adesso valuterebbe la proposta. A proposito del GF Vip, lui vorrebbe in finale Dayane, Maria Teresa e Andrea Zenga. E quindi Giada ne ha approfittato per fargli una domanda su Dayane Mello. In lei Ermito aveva trovato una complice perfetta e tante affinità, ha spiegato. Sulla modella poi ha aggiunto:

“Stava nascendo una bella sintonia. La continuerò a frequentare, è piacevole parlare con lei. La trovo profonda, una scoperta piacevolissima. Non mi sono fermato in superficie. Quando uscirà approfondiremo… In amicizia”.

Al momento non pensa potrebbe nascere altro, però. Ha sempre visto Dayane come un’amica e basta, perché lui è molto amico di Stefano Sala e Dayane è una sua ex. Per di più è la madre di sua figlia. Per questo Mario non si è mai rapportato a lei in altri modi se non da amico e nulla di più. “Li ho visti insieme, non è facile”, ha aggiunto. Naturalmente non poteva mancare la domanda su Giacomo Urtis. Lo ha definito il suo compagno di banco nella Casa, è nata un’amicizia tra di loro e di sicuro si vedranno ancora. Non ha voluto parlare di ciò che è successo con Francesca Cipriani, e infatti ha litigato con Giacomo e Sonia proprio per questo motivo.

Cosa pensa invece di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Lui è sempre stato un promotore di questa coppia nella Casa e lo ha confermato anche oggi. Pensa che nella vita si debba sempre fare ciò che ci rende felici, per cui non trova motivo per il quale i due non dovrebbero viversi al GF Vip. Ma Mario Ermito a Radio Radio ha anche chiarito il rapporto con Barbara d’Urso. Durante un suo programma infatti Barbara aveva detto di conoscere molto bene Ermito e di ricordarlo diverso da come lo ha ritrovato. Per questo in tanti si sono chiesti: Mario Ermito e Barbara d’Urso sono stati insieme?

Ebbene no: l’attore ha raccontato di aver conosciuto la conduttrice in quanto molto amica del suo agente. Sono stati a cena tutti insieme ed è rimasto di sicuro molto affascinato da Barbara. “Ho subito il suo fascino”, ha affermato. Ha subito chiarito però che i suoi complimenti non sempre corrispondono a un corteggiamento. Smentito dunque il flirt con la d’Urso.