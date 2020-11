GF Vip Elisabetta, accuse in Casa: ora interviene la moglie di Bonolis

Elisabetta Gregoraci non sta affrontando un periodo semplice al GF Vip 5 e ora interviene Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Con un post su Instagram, ci tiene a prendere le difese della conduttrice calabrese. Ciò accade dopo quanto accaduto nella giornata di ieri, all’interno della Casa più spiata d’Italia. Elisabetta e Selvaggia Roma hanno dato vita a uno scontro molto acceso, che è iniziato nel pomeriggio e si è concluso in serata. La Gregoraci ha ascoltato di nascosto una conversazione dell’influencer e di Pierpaolo Pretelli. Nel Cucurio, Selvaggia ha lanciato non poche accuse nei confronti di Elisabetta, convinta che sia bugiarda e che stia approfittando dell’interesse che l’ex velino nutre nei suoi confronti. La Roma non ha lasciato spazi a dubbi e la Gregoraci è intervenuta. Con il vetro che le separava, hanno dato vita a una lite abbastanza forte.

Dopo di che, Selvaggia e Pierpaolo sono usciti dal Cucurio, come richiesto dagli autori, e sono tornati in Casa dai loro coinquilini. Qui le due concorrenti hanno continuato il loro litigio. Non sono mancati per la Gregoraci gli scontri con il Pretelli. Ora ci pensa a dire la sua la moglie di Bonolis, che condivide sul social una foto che ritrae Elisabetta sorridente nel salotto della Casa di Cinecittà. L’immagine è accompagnata da una lunga didascalia, con cui Sonia pensa bene a difenderla. In particolare, la moglie del noto conduttore televisivo ci tiene a precisare che segue il reality e che conosce la Gregoraci. Dopo di che, afferma:

“Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando, ancora una volta, che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri e’ hobby diffusissimo”.

Un intervento chiaro e preciso quello di Sonia Bruganelli per prendere le difese di Elisabetta. Conclude poi il suo messaggio attaccando direttamente l’influencer: “Poi… chi è Selvaggia Roma?”. Non tardano ad arrivare i commenti da parte della porzione di pubblico che si schiera dalla parte della Gregoraci e attacca Selvaggia. Sono tanti coloro che trovano ingiustificato il comportamento dell’ultima new entry all’interno della Casa.

E tra questi vi è anche Guendalina Canessa. Quest’ultima commenta il post della moglie di Bonolis e afferma che condivide tutto. L’ex gieffina ammette di aver passato i migliori Natali proprio con Elisabetta e Flavio Briatore in Africa. “Una zingara inutile”, scrive Guendalina, riferendosi a Selvaggia. Intanto, anche Flora Canto commenta il post, dando tutto il suo sostegno alla Gregoraci e appoggiando il messaggio di Sonia.