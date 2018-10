Grande Fratello Vip, Elia Fongaro c’ha provato con Fariba? Parla la mamma di Giulia Salemi

Uno scoop senza precedenti è stato oggi dato da Fariba (la mamma di Giulia Salemi) a Casa Signorini. La signora, invitata da Alfonso per commentare le ultime vicende del Gf Vip, ha preso la parola per dire la sua su Jane Alexander e Elia Fongaro. Di quest’ultimo, in particolare, la mamma di Giulia ne ha preso le difese, perché di Elia, ha specificato lei, si fida. Il ragazzo, secondo la persiana, non ha giocato perché – conoscendolo da tempo – anche lontano dalle luci della ribalta lui è così. Ad Elia Fongaro, per esempio, è vero che piacciono le donne più grandi di lui. Come fa la mamma della Salemi a saperlo? Ebbene, stando alla sua versione, l’ex velino c’avrebbe provato con lei.

Fariba confessa: Elia Fongaro? “Me lo ha presentato Giulia e mi ha guardato in un modo…”

“Io ho conosciuto lui, è vero che gli piacciono le donne più grandi, ha fatto anche un occhio un po’ strano su di me” ha dichiarato oggi Fariba a Casa Signorini. Le dichiarazioni della mamma di Giulia Salemi, ovviamente, hanno incuriosito gli ospiti in puntata. A volerne sapere di più, forse anche per deformazione professionale, è stato soprattutto il direttore di Chi, nonché conduttore della trasmissione di 361magazine. Quando Alfonso Signorini le ha chiedo di raccontare qualcosa di inedito, allora, Fariba ha confessato: “Me lo ha presentato Giulia e mi ha guardato in un modo che sai… le donne sanno”.

Grande Fratello Vip, Elia Fongaro eliminato: Jane Alexander disperata

L’uscita di Elia Fongaro dal Grande Fratello Vip ha decisamente buttato nello sconforto Jane Alexander. L’attrice, che ad Elia si era particolarmente legata, ha reagito molto male ieri sera alla sua eliminazione, versando fiumi di lacrime sia ieri sera che stamattina.