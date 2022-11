Tavassi è stato inserito per portare risate e per innescare nuove dinamiche: l’ex naufrago dell’Isola non sta deludendo le aspettative

Ciclone Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 7. Nonostante il romano abbia fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia solo pochi giorni fa, si è già ambientato che è una meraviglia. Non solo: ha già dato non pochi spunti al programma (Alfonso Signorini già si frega le mani). Nelle scorse ore ha avuto due chiacchierate alquanto interessanti: una con Luca Onestini, con il quale ha disquisito di Soleil Sorge (l’ex tronista bolognese la scelse a Uomini e Donne ma non finì per nulla bene), l’altra con Antonino Spinalbese, con cui ha parlato di Jeremias Rodriguez. Dulcis in fundo, l’attacco ad Elenoire Ferruzzi, criticata senza se e senza ma.

Capitolo Soleil – Tavassi ha confessato a Onestini che l’italo-americana è il suo prototipo di donna a livello estetico. Edoardo l’ha conosciuta e vista dal vivo nel corso dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Dalla giovane influencer è rimasto letteralmente stregato:

“Stavo a morì. Lei è proprio… Poi non lo so perché non la conosco. A me esteticamente mi fa morì. Quando l’ho vista, stavo così. A parte che stavamo tutti così. Soleil a me fa impietrire. Quando ho fatto L’Isola Party, vabbè ci stava lei… Io stavo impietrito, parlavo. Ma comunque hai davanti una che ti piace un botto. Io la metto davanti, fa ridere, Scarlett Johansson, Megan Fox… Fa ridere e c’è lei in mezzo. Lei ha queste caratteristiche fisiche, il viso… Messe insieme fa quella che piace a me”.

Luca Onestini ha ascoltato Edoardo dandogli un consiglio che è suonato alquanto curioso. “Ti saresti dovuto buttare. C’è gente peggio di te, lei è stata con gente peggio di te. Tu non ti consideri e non va bene, sbagli“, le parole dell’ex tronista di UeD. Insomma, non proprio dei complimenti rivolti all’ex. D’altra parte con la Sorge è rimasto in pessimi rapporti. Anzi, non c’è più nemmeno l’ombra di un rapporto. I due si lasciarono in mondovisione durante il GF Vip 2, con accuse reciproche e al vetriolo. Per anni si sono scambiati ‘cortesie’ velenose. Fuor di dubbio che nel corso della nuova avventura di Onestini all’interno della Casa più spiata d’Italia l’argomento Sorge sarà in qualche modo riaffrontato.

Spazio poi alla conversazione avuta da Tavassi con Antonino Spinalbese: tema, la famiglia Rodriguez. Edoardo ha conosciuto Jeremias e suo padre, Gustavo, all’Isola dei Famosi. Non c’è stata simpatia tra loro, per usare un eufemismo. “Non vedo l’ora di parlare con te”, ha detto l’ex di Belen a ‘Edo’, il quale si è detto prontissimo a confidarsi, evidenziando subito che con i due Rodriguez ha avuto più di un problema in Honduras:

“Ah certo, io e te ci dobbiamo dire un sacco di cose. Tu ne saprai sicuramente più di me, ma io ho un punto di vista, che addirittura era stra condiviso con tutti gli altri (naufraghi, ndr). Cioè, non è che è un punto di vista mio, era condiviso da tutti. È partito da me, poi è stato condiviso da tutti. 38 anni di vita, mai conosciuto, mai. È proprio difficile che io vada a litigare con qualcuno. Mi devi proprio sconvolgere. Mi sconvolse. Uno più dell’altro”.

Infine Tavassi ha criticato con piglio Elenoire Ferruzzi, fatta fuori dal GF Vip con un televoto flash punitivo per via di una serie di esternazioni senza dubbio dimenticabili indirizzate contro altri ‘vipponi’. A colloquio con Giaele De Donà, così si è pronunciato sull’icona del mondo Lgbt: