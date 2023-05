GF Vip Edoardo smonta Antonella: “Niente liti con lei? Non è vero”

Partono stoccate dalle ultime storie di Edoardo Donnamaria. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è espresso in merito alle voci che lo vedrebbero stare insieme ad Antonella Fiordelisi solo per hype, ma anche sulla stessa fidanzata che, in precedenza, aveva rivelato come la coppia non litigasse mai. Sembra che i due abbiano alcuni haters, ai quali Donnamaria ha voluto dar voce, rispondendo attraverso le Instagram Stories.

Le domande degli Haters

Già a partire dalla prima storia, l’ex GF Vip ha invitato i suoi haters a farsi avanti. “Solo Haters” recita il dialogue box con cui è possibile rispondere al contenuto. Le domande non sono di certo mancate. Un utente, ad esempio, lo spinge a riflettere sulle presunte mancanze di rispetto nei confronti di Antonella quando sono separati. Donnamaria ha risposto ironicamente alla domanda, chiudendo il tutto con un “vaffa”.

Non mancano domande dalla duplice interpretazione. “Chi è più pesante tra te e Antonella?” chiede un utente. “Amore, quanto pesi?” scherza lui, giocando sull’ambiguità della stessa e ponendo la domanda direttamente alla fidanzata. Altri haters, invece, hanno scherzato sulla collocazione del dialogue box delle stories, sistemato in modo tale da coprire la fronte. “Un pò di originalità, che cacchio!” esclama Donnamaria vedendo come, su cinque domande, due trattino questo argomento.

La domanda clou: il rapporto con Antonella

Si arriva alla domanda clou delle stories, quando un utente gli chiede cosa risponderebbe a tutti coloro che sostengono la teoria secondo cui i due starebbero insieme per hype. L’ex GF Vip non si è di certo tirato indietro, raccontando la sua versione dei fatti e promettendo scintille:

“A parte che nessuno ha mai detto questa cosa personalmente a me in faccia. Mi è stato riferito anche di persone che se potessi parlare, se potessi, anzi, quando parlerò perché prima o poi, rega, ve lo dico, prima o poi le p*lle esplodono e io parlo di persone che anche mi sono state molto vicine“.

Sembra quindi che simili accuse provengano da persone anche vicine. Donnamaria, continua nelle stories, crede che tutto nasca dalla malafede e dall’invidia di queste. Rimane da capire cosa dirà (e soprattutto di chi) l’ex concorrente quando deciderà di rivelare maggiori dettagli su questa vicenda.

L’ultima domanda delle stories è di carattere più privato. Un utente gli chiede se gli capiti di litigare spesso con Antonella. Dopo aver invitato i fan a non credere alla versione di Antonella, secondo la quale la coppia non litigherebbe mai, (“Non è vero, litighiamo” dice) Donnamaria racconta gli scenari delle loro discussioni, spiegando quanto sia buffa Antonella quando si arrabbi. I due, spiega Edoardo, fanno pace quasi subito dopo ogni contrasto. “Nel 99% dei casi si fa pace subito” conclude.