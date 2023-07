GF Vip Edoardo “muro”: perché è impossibile che perdoni Antonella

Nuovi retroscena sulla rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Ma, procediamo con ordine. La storia tra i due ex vipponi è giunta ufficialmente al termine lo scorso mese, quando l’ex schermitrice ha fatto l’annuncio durante una diretta Instagram in lacrime. Da allora, i fan della coppia hanno continuato a sperare comunque in un ritorno, soprattutto a causa di alcune mosse social ambigue di entrambi. Antonella, infatti, non ha mai nascosto tramite likes o indizi di essere ancora innamorata dell’ex volto di Forum. D’altro canto, il 28enne romano sembrerebbe essere quello più fermo sulla sua decisione.

Lo scorso 23 luglio, i due si sono rivisti quando hanno dovuto presenziare insieme ad un evento. Il fandom ‘Donnalisi‘ sperava che proprio quella potesse essere un’occasione per far riavvicinare la coppia. E, proprio durante quest’impegno lavorativo, Antonella ha ribadito nuovamente di avere la speranza di tornare insieme ad Edoardo. Donnamaria, invece, si è mostrato nuovamente più distaccato, affermando anche che l’amore non basta per far funzionare una relazione. Ebbene, dopo queste giornate, qualcosa si è rotto nuovamente tra i due, dato che, alcuni giorni fa, l’influencer ha smesso di seguire il cantante su Instagram. Il gesto è stato poi ricambiato da Edoardo oggi, 30 luglio. Ma, cosa si cela dietro questa chiusura netta tra i Donnalisi?

A rivelare degli inediti retroscena è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che, dopo l’unfollow di Edoardo ad Antonella, ha deciso di dire tutta la verità e svelare cosa ha portato a questo gelo tra i due. La Marzano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha dichiarato che Antonella avrebbe fatto di tutto per tornare insieme all’ex fidanzato. Addirittura, avrebbe cercato di organizzare una vacanza insieme a Filicudi, località dove proprio adesso si trova Edoardo, senza di lei. Dall’altra parte, infatti, la 25enne avrebbe sempre trovato un muro.

Il motivo del rifiuto di Edoardo? A quanto pare, lo speaker radiofonico non avrebbe mai perdonato alla sua ex la famosa diretta Instagram in lacrime, in cui lo accusava di trattarla male e di pensare solamente alla sua carriera da cantante, invece che alla loro storia. Donnamaria non avrebbe mai digerito queste accuse pubbliche e non riuscirebbe proprio a perdonarla. Nonostante il follow tolto, la Fiordelisi sarebbe ancora disposta a tornare con lui, ma la situazione sembrerebbe ormai irrecuperabile. Ecco quanto scritto da Deianira: