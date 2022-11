L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi protagonista di una messa in scena epica in piena notte: tutti gli inquilini basiti

Edoardo Tavassi è stato chiamato a partecipare al Grande Fratello Vip 7 per movimentare e ravvivare un po’ di più le dinamiche della Casa più spiata d’Italia. E per il momento la missione sta avendo successo. Oltre alle chicche gossippare lanciate sulla famiglia Rodriguez e su Soleil Sorge, nella notte appena trascorsa il romano si è reso protagonista di un folle ed epico scherzo che ha lasciato di sasso tutti gli inquilini del loft di Cinecittà.

Intorno alle 3 di notte, con la complicità di Patrizia Rossetti, Tavassi è spuntato nel salotto della Casa in lacrime e con voce rotta, innanzi a tutti i concorrenti (pure chi stava dormendo è stato svegliato), raccontando di avere ricevuto notizia di essere stato squalificato dal programma. L’interpretazione dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stata convincente, degna di un attore professionista, a tal punto che nessuno si è reso conto che si trattava di una messa in scena: si sono visti volti allarmati e sotto choc, con persone che hanno chiesto spiegazioni di ciò che stava accadendo.

“Che ca**o dici? Ma che è successo?” ha chiesto l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini, sconvolto e assolutamente ignaro che si trattasse di una presa per il naso organizzata a tavolino. “Mi hanno detto che esco. Mi hanno svelato anche cosa ho detto. Giovedì ci sarà la ramanzina, chiederanno le mie scuse e poi mi faranno abbandonare la casa”, la replica piangente di Edoardo che ha continuato a camminare qua e là fingendosi disperato e calandosi perfettamente nella parte.

Grande Fratello Vip 7, il video dello scherzo di Edoardo Tavassi

Antonino Spinalbese è rimasto impassibile e immobile, una statua di sale. Pure Wilma Goich, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi, Giaele Di Donà, Micol Incorvaia e altri ‘vipponi’ sono rimasti impietriti, non capacitandosi di che cosa stesse accadendo. Nel mentre Patrizia Rossetti ha retto il gioco, consolando Edoardo e sussurrandogli di stare tranquillo.

EDOARDO TAVASSI IL GRANDE FRATELLO SEI TU, È RIUSCITO A FAR ALZARE DAL LETTO MEZZA CASA PREOCCUPATI PER LUI E PATRIZIA COMPLICE STO MALISSIMO#gfvip pic.twitter.com/Y272QAU62l — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

Alla fine Tavassi ha svelato che si è trattato di uno scherzo, ponendo fine al teatrino. “Ao ve sto a piglia per il cu*o”, ha urlato ad alta voce, prorompendo in una grassa risata. “Ma sei un cog**one”, ha commentato Spinalbese, mentre tutti gli altri hanno tirato un sospiro di sollievo, restando disorientati e non sapendo se prendersela per la messa in scena oppure se archiviarla con una risata.