Edoardo Donnamaria ancora al centro del ciclone. In questi ultimi giorni, il volto di ‘Forum’ sta attirando molta attenzione su di sé. Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, si è parlato praticamente solo di lui e del triangolo amoroso che si è creato con Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia. Da allora, il vippone ha avuto vari momenti di sconforto ed è stato protagonista di nuove infuocate liti con l’ex schermitrice. Tuttavia, nelle ultime ore, il mondo del web sta discutendo di lui per un altro curioso motivo. È, infatti, diventato virale un video in cui Luca Onestini rivela che Donnamaria avrebbe avuto un acceso scontro con uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano, nientedimeno che del cantante e influencer Fedez. Ma cosa è successo esattamente tra di loro?

L’ex tronista di “Uomini e Donne” è entrato nel cortiletto della casa e ha iniziato a parlare di un presunto diverbio tra Edoardo e il rapper, in cui il primo avrebbe fatto ‘a pizze’ con il secondo. Da lì, lo speaker radiofonico ha subito voluto chiarire la situazione per evitare che si ingigantisse la cosa. Il 28enne romano ha rivelato di aver incontrato Fedez in un bar tempo fa e di aver avuto un breve battibecco con lui. I due non sono arrivati alle mani, anche se è stato ammesso che ci sia stata un’accidentale spinta:

Una volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato.

In che senso forum ha fatto a pizze con f3dez? #gfvip pic.twitter.com/HUyN1MO3sD — Byron (@Byronlord_) March 1, 2023

Insomma, non è successo nulla di clamoroso o grave. Edoardo ha sostenuto che il tutto si sarebbe concluso con una risata e che si è trattato di un evento di poco conto. In molti si chiedono se il marito di Chiara Ferragni deciderà di commentare la vicenda, tuttavia sembra piuttosto improbabile. Federico Lucia è, infatti, in “silenzio social” da settimane e probabilmente non riterrà questa una notizia abbastanza importante da meritare un suo intervento. In ogni caso, nella puntata di Giovedì 2 Marzo del Gf Vip, Edoardo Donnamaria sarà prevedibilmente ancora al centro delle discussioni poiché si cercherà di scoprire come si evolverà la turbolenta vicenda con Antonella Fiordelisi.