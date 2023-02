“Squallido”, “volgare”, “tossico”, “maiale”. Sono solo alcuni – e nemmeno dei peggiori – dei centinaia di insulti piovuti sui social nei confronti di Edoardo Donnamaria, dopo che il ragazzo, al Grande Fratello Vip, ha fatto una domanda non proprio sobria e galante (per usare un eufemismo) ad Antonella Fiordelisi. I due, tanto per cambiare, hanno rotto (ma non c’è dubbio che si riappacificheranno a breve per poi litigare di nuovo). Il volto di Forum, però, vuole riallacciare in fretta il legame con l’influencer che per il momento sta sulle sue e non ne vuole sapere. Così ecco che Donnamaria ha raggiunto la giovane mentre si trovava stesa sul divano. Ed è qui che si è reso protagonista di una battuta che è stata criticata ferocemente dai telespettatori del reality show.

“L’importante è che tu stia capendo”, ha sottolineato la Fiordelisi, a proposito della sua volontà di stare sola e di non voler ricucire il rapporto sentimentale. “Ora vai”, il congedo poi dato con sorriso beffardo ad Edoardo che si è alzato per andarsene. Non prima però di aver detto ad Antonella uno scialbo: “Quando vuoi i piselli chiamami”. Chiara allusione a sfondo intimo. Come si diceva, non proprio una galanteria. E l’influencer come ha replicato? “Non li voglio, tranquillo, si vive anche bene senza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum)

Il botta e risposta, come poc’anzi accennato, è stato commentatissimo in queste ore sui social dove è piovuta una sfilza di commenti durissimi verso Donnamaria. Secondo parecchi affezionati al reality show un simile modo di approcciarsi ad una donna è vergognoso. Anche molti di coloro che spesso sono critici nei confronti della ragazza salernitana, stavolta, l’hanno sostenuta, ritenendo indegne le parole pronunciate da Edoardo.

Grande Fratello Vip 7, Edoardo e Antonella: attrazione fisica debordante e liti

Da quanto emerso e da quanto raccontato anche da Alfonso Signorini, Edoardo e Antonella hanno avuto parecchi rapporti intimi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Lo stesso Donnamaria ha raccontato di non aver mai avuto un feeling tanto intenso a letto con una donna prima di incontrare l’influencer. Peccato che cotanta attrazione fisica sia intervallata da continui litigi, spettacolo che ha stufato e di cui si farebbe volentieri a meno.