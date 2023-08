GF Vip, ecco il tandem Cristina Scuccia e il frate: il cast decolla

A far parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere Cristina Scuccia e non solo. Ecco chi l’accompagnerebbe.

Continuano a trapelare indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza l’11 settembre. Al centro di voci è spesso e volentieri il cast, non ancora ben delineato. Diversi i nomi accostati al reality condotto da Alfonso Signorini, ed è ormai noto come quest’anno nella Casa troveremo sia vip che nip (gente comune).

Grande Fratello Vip: l’ultima indiscrezione sul cast

Come riportato da MondoTv24, l’ultimo nome accostato al nuovo GF Vip pare sia stato fatto trapelare dall’autore televisivo Gianluca Paganotti. Si tratterebbe di Cristina Scuccia, già protagonista della passata edizione de l’Isola dei Famosi. L’ex suora era stata inizialmente annunciata nel cast della nuova edizione di Tale e quale show, con Jo Squillo che dovrebbe prendere il suo posto. Secondo quanto riportato, Cristina avrebbe rinunciato al talent timonato da Carlo Conti “per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello”. Precedenti indiscrezioni parlavano, invece, di un mancato accordo in termini economici ed editoriali.

Le novità non sarebbero finite qui, poiché pare che ad accompagnarla possa essere Frate Alfredo. Sembra infatti che abbia scritto una lettera ad Alfonso Signorini, facendo anche un appello per candidarsi come concorrente al reality. “Un frate e un’ex suora potrebbero, per la prima volta, entrare nella Casa del GF” si legge. Rimane da capire se queste indiscrezioni possano trovare o meno conferme. Fatto sta che non sono le uniche sul programma.

Le altre novità sul nuovo Grande Fratello

Tra le novità vociferate anche quella sul contratto dei Vip, che prevedrebbe la partecipazione al Grande Fratello, un’intervista su un’emittente radiofonica del gruppo e una chiacchierata a Verissimo con Silvia Toffanin. Tra le altre voci, anche il fatto che questa nuova edizione del reality possa essere meno social: niente litigi tra pagine dei fan, o si rischia la squalifica del proprio beniamino. Novità, a quanto pare, anche sul fronte regolamento. Sembra infatti che chiunque possa manifestare atteggiamenti che possano innescare liti, verrà squalificato senza passare per il “Teatro Tenda” da Signorini. Salterebbe, inoltre, l’intervista radiofonica e il salotto di Verissimo con Toffanin.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip si prospetta ricca di novità. Recentemente, infatti, è stato reso noto come Cesara Buonamici, storico volto del Tg5, prenderà parte al reality nel ruolo di unica opinionista. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti, con più di qualcuno che ha sollevato perplessità su una scelta di questo tipo (Selvaggia Lucarelli e Cristina Plevani, per fare degli esempi). Non ci sarà, inoltre, Giulia Salemi, il cui ruolo di esperta dei social potrebbe essere ricoperto da Rebecca Staffelli.