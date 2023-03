Edoardo Donnamaria è ufficialmente tornato a postare in prima persona sui social: nel pomeriggio di oggi, il volto di Forum ha rimesso mano per la prima volta al suo profilo Instagram dopo la fine della sua esperienza del Grande Fratello Vip, dove è stato squalificato nei giorni scorsi per una serie di comportamenti poco carini (e reiterati) avuti nei confronti dei suoi coinquilini.

Quali sono state, dunque, le parole di @drojette77.7 (questo il suo nickname)? Donnamaria ha raccontato in una manciata di righe la sua lunga esperienza all’interno della casa, da lui definita “fragorosa”. Nel post, inoltre, l’ex vippone ha rivelato quali sono stati i suoi due principali rimorsi: stando al suo racconto, Donnamaria si è quindi pentito di essersi lasciato andare troppo tardi e di essersi lasciato andare troppo.

Edoardo Donnamaria ha ovviamente fatto riferimento al rapporto che ha sviluppato con i suoi compagni di avventure e ovviamente anche di quello con la fidanzata Antonella Fiordelisi, che ritroverà presto una volta che quest’ultima dovesse essere eliminata (viene da pensare, ad ogni modo, che lei riuscirà ad arrivare in finale senza troppi problemi).

Il post, inoltre, ha rappresentato per il volto di Forum anche un’occasione per stuzzicare e insultare tutti gli hater che fino ad oggi non avevano mai creduto in lui. “Al drojette al massimo gliela potete suc…e” ha commentato beffardo Donnamaria, utilizzando alcune emoji come escamotage per scrivere la parolaccia in questione. Qui sotto potete recuperare il suo post in formato integrale:

“Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male.

Due rimorsi: essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace.

Chi mi conosce sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri, in particolare con Antonella, con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto, cosa che ovviamente auspico con tutto il cuore.

Io sono in lenta ripresa, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto a quelli che continueranno a farlo e anche a quelli che hanno smesso, spero di non avervi deluso troppo negli ultimi 100 metri della maratona.

A quelli che hanno speso solo male parole dico solo una cosa: al drojette al massimo glie la potete suc…. !

ORA VOTATE ANTONELLA IN FINALE!”

Edoardo Donnamaria furioso per non essere stato invitato in studio?

A poche ore dalla fine dell’esperienza al GF Vip hanno iniziato a spuntare online alcuni retroscena sulla reazione di Donnamaria rispetto alla decisione della produzione di non volerlo in studio. Da regolamento, infatti, i concorrenti squalificati non dovrebbero poter presentarsi in puntata al fianco di Alfonso Signorini e dei suoi opinionisti. Questo principio, tuttavia, non è valso per Ginevra Lamborghini, che in questa edizione è stata più volte invitata dalla produzione in diretta e che è persino tornata all’interno della casa.

Stando alle informazioni apparse sul profilo di Amedeo Venza, Edoardo Donnamaria si sarebbe letteralmente infuriato per questa decisione di Signorini. Ad ogni modo, è possibile che questa scelta sia dipesa soprattutto da Pier Silvio Berlusconi, che di recente ha rimesso mano al reality imponendo un maggior rigore e una minor dose di trash al programma di Canale 5.