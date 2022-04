GF Vip, è di nuovo caos: Manila striglia Giulia Salemi. I fan si spaccano

Il Grande Fratello Vip 6 si è concluso diverse settimane fa, eppure le dinamiche venute a crearsi nella Casa più spiata d’Italia continuano a tenere banco. L’ultimo caso, trasformatosi in rovente polemica, è quello che ha visto protagoniste nelle scorse ore Manila Nazzaro e Giulia Salemi, rispettivamente inquilina della sesta edizione del reality show e conduttrice del GF Vip Party. Ma che cosa è accaduto tra le due donne? Quale è stata la miccia che ha partorito la querelle? L’ex Miss Italia, soltanto oggi, è venuta a conoscenza di un giudizio salato fatto sul suo conto dall’influencer italo-persiana lo scorso dicembre. All’epoca Giulia non andò per il sottile, affermando che se la Nazzaro avesse avuto una carriera sfavillante non si sarebbe ritrovata nella Casa del GF Vip. Tali parole hanno scosso Manila che è passata al contrattacco.

“Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego”. Così si pronunciò Giulia Salemi. Dopo tali esternazioni ebbe un confronto con Lorenzo Amoruso, compagno di Manila. Tutto sembrava essere stato appianato e invece, lungo la giornata di domenica 24 aprile, ecco il colpo di scena, con l’ex Miss Italia sul piede di guerra.

“Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che “il tempo è galantuomo” e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi…”. Questo il cinguettio che la Nazzaro ha scritto in risposta alle parole della fidanzata di Pier Paolo Pretelli.

I fan, inizialmente disorientati dal tweet, hanno chiesto delucidazioni alla loro beniamina che ha spiegato che il suo intervento era riferito alle dichiarazioni fatte dalla Salemi lo scorso dicembre: “Tutto ok ragazzi/e. Ho letto solo ora un articolo che risale a dicembre ma che mi ha molto amareggiato. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi”.

Infine Manila ha stilato un terzo cinguettio, ribadendo il suo pensiero: “Piano piano recupero un po’ di cose… mi perdoneranno mai per non aver potuto dire la mia in quella occasione e lo faccio ora? L’importante è farlo con educazione e rispetto, sempre, anche a distanza di tempo. “Il tempo è galantuomo “ e solo la vita ti dona gli strumenti giusti per capire le persone e gli eventi… Leggere con attenzione GRAZIE e qui mi fermo BUONA VITA A TUTTI!”.

Manila Nazzaro e Giulia Salemi, la polemica: i fan si dividono

Non appena Manila ha palesato il proprio dissenso nei confronti delle esternazioni pronunciate da Giulia, il suo nome è balzato tra i trend di Twitter. I fan che hanno seguito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip si sono spaccati: da un lato coloro che ritengono che la Salemi sia stata fuori luogo e che la Nazzaro abbia fatto bene, seppur in ritardo, a far valere le proprie ragioni; dall’altro chi si è schierato con l’italo-persiana, ritenendo che in fin dei conti non abbia detto altro che la verità.