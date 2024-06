GF Vip, Donnamaria beccato con la figlia della Pettinelli: è amore?

Edoardo Donnamaria di nuovo innamorato. È passato quasi un anno dalla fine della storia tra l’ex vippone e Antonella Fiordelisi, conosciuta dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo una storia travagliata, i due erano usciti dal programma più innamorati che mai. Ma, dopo soli pochi mesi, Edoardo ha preferito chiudere la relazione, con grande dispiacere dei numerosi fan dei “Donnalisi“. Da allora, Antonella è tornata più volte a parlare dell’ex fidanzato, accusandolo di aver preferito amicizie sbagliate rispetto a lei, probabilmente facendo riferimento ad Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Nel frattempo, la Fiordelisi ha avuto altre storie. Lo scorso inverno, ha avuto una breve frequentazione con il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario. Successivamente, si diceva avesse avuto un flirt con l’ex volto di Uomini e Donne, Salvatore Angelucci. Mentre, al momento, è impegnata con l’imprenditore Mariano De Matteis, con il quale si è da subito mostrata apertamente sui social. In questo anno, invece, Edoardo non è mai uscito allo scoperto con nessuna ragazza, limitandosi ad incontri casuali.

Adesso, invece, pare essere stato beccato con la sua nuova fidanzata. Di chi si tratta? Di Carolina Russi Pettinelli, speaker radiofonica e figlia di Anna Pettinelli. I due sono da tempo amici e colleghi , lavorando entrambi a Radio Zeta. Inoltre, mentre si trovavano nella Casa, Carolina aveva espresso il suo parere sulla storia tra Edoardo e Antonella Fiordelisi, affermando fin da principio di non ritenere che la salernitana fosse la ragazza giusta per lui.

A quanto pare, però, il loro rapporto potrebbe essere cambiato. Edoardo e Carolina sono stati beccati abbracciati tra il pubblico del Radio Zeta Future Hits Live, l’evento musicale andato in onda lo scorso 31 maggio su TV8. Le foto hanno fatto immediatamente il giro dei social e in molti sono convinti che la loro, ormai, non sia più solo amicizia. D’altro canto, però, c’è chi dice che, in realtà, Donnamaria fosse appoggiato alla transenna e che i due continuino ad essere solo buoni amici.

Al momento, nessuno dei diretti interessati si è espresso riguardo queste voci. A questo punto, non resta che aspettare per capire se tra Edoardo Donnamaria e Carolina Russi Pettinelli sia sbocciato l’amore o meno.