Forum, Donnamaria: “Io con una escort”. Palombelli, reazione epica

A Forum, Edoardo Donnamaria, concorrente tra i più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip per via della storia ‘psicodrammatica’ avuta con Antonella Fiordelisi, è intervenuto in merito a un caso trattato dalla trasmissione condotta da Barbara Palombelli. Si stava parlando della vicenda di un ragazzo particolarmente geloso dei precedenti della sua fidanzata, la quale ha avuto diversi compagni. Nel commentare il fatto, Donnamaria ha sostenuto di non essere una persona gelosa (pare che al GF Vip non fosse proprio così, ma tant’è) e che in passato ha avuto una relazione con una escort.

La Palombelli ha seguito con una faccia alquanto stupita il discorso di Edoardo. Peccato che alla fine non ci abbia capito granché, come lei stessa ha ammesso. Il ragazzo geloso del caso trattato a Forum ha persino dato del bugiardo a Donnamaria, il quale si è difeso, assicurando che quanto rivelato corrisponde alla verità. Ma che cosa ha detto di preciso?

“Se soffro di gelosia retroattiva? No, al contrario di quello che si pensa non sono una persona gelosa. Adesso vi racconto una cosa che per alcuni sarà anche un po’ scioccante. Io ho iniziato ad uscire con questa ragazza. Un giorno una mia amica mi dice: ‘No questa è meglio di no’. E io non capivo. Le chiesi il motivo di questo suo consiglio. Mi ha detto che questa ragazza faceva la escort. A quel punto io ho detto: ‘Mamma mia!’. Dramma totale, anche perché a me questa ragazza piaceva molto. Però non volevo lasciarla per questo. Quindi mi sono detto: ‘Io continuo, ci provo, magari questa persona cambia, perché se tra noi c’è del sentimento si può crescere insieme, si può cambiare’. In realtà nel mio caso non è andata proprio così. Tra noi due la cosa non è andata. Anche perché altrimenti ci starei ancora insieme e invece non è così”.

A questo punto è intervenuto il ragazzo geloso del caso sviscerato a Forum che ha tuonato contro Donnamaria. “Ma stai mentendo, si vede, stai mentendo”, ha urlato il giovane. Edoardo non ha perso la pazienza ed ha risposto, cercando di convincere tutti sul fatto che la sua storia fosse realmente capitata:

“Non mi sto inventando nulla, questa è la verità ed è successo davvero. Poi, in linea generale, a nessun uomo fa piacere stare con una donna che è stata con centinaia di uomini prima di te e lo stesso vale per una donna. Allo stesso modo vale per una ragazza. Però, se c’è del sentimento, certe cose passano in secondo piano. Se ami qualcuno devi provare a superare questi pensieri. Lo sforzo ovviamente lo fai nel momento in cui c’è del sentimento”.

Barbara Palombelli che ha tentato di seguire attentamente il ragionamento di Donnamaria, con candida onestà, ha chiosato epicamente: “Mica ho capito cosa volevi dire”. La conduttrice si è poi fatta una risatina.

Forum e la finta rissa evitabile: critiche del pubblico

Forum ha fatto notizia anche pochi giorni fa, dopo che in studio è quasi scoppiata una rissa. Un uomo ha tentato di mettere le mani addosso ad un’altra persona. Paolo Ciavarro e altri presenti in studio si sono impegnati per placare gli animi. La vicenda è stata parecchio criticata dal pubblico che l’ha trovata stucchevole ed esagerata. Tutti sanno che a Forum le cause affrontate sono interpretate da attori professionisti. Dunque pure la semi rissa è stata una montatura. Senza dubbio si poteva evitare di mandare in onda una simile sceneggiata recitata.