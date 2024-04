Quasi rissa a Forum (video): pagliacciata. Palombelli: “Me ne vado”

Sceneggiata a Forum. Rissa quasi sfiorata, con Paolo Ciavarro e alcuni tecnici del programma intervenuti per placare gli animi in una situazione surreale da diversi punti di vista. Mentre andava in scena il parapiglia (trasmesso durante la puntata di martedì 9 aprile su Canale Cinque), la padrona di casa Barbara Palombelli ha minacciato di andarsene : “Io me ne vado”. Di seguito il video della pagliacciata.

Incredibile rissa nel programma #Forum di Canale 5. E poi si mettono paletti ai reality per molto meno. Verranno presi provvedimenti? #AscoltiTv #ForumMediaset pic.twitter.com/T3pbYXkxAu — Boomerissima (@Boomerissima) April 9, 2024

Come è noto a Forum si simulano delle cause e i personaggi che arrivano in studio sono attori che seguono un copione. Evidentemente con la rissa quasi sfiorata si sono fatti prendere un po’ troppo la mano. Una pagina televisiva non proprio di qualità. E infatti sui social diversi utenti hanno fatto piovere critiche: “Per fortuna che Pier Silvio voleva eliminare il trash”; “Troppo recitato”; “La finzione nella finzione”, etc etc. A questo punto, viene da dire che erano più spontanei i parapiglia che si sviluppavano nei programmi di Barbara d’Urso. Almeno là non c’erano copioni da eseguire studiati appositamente da attori professionisti. Ma che cosa è accaduto di preciso?

Forum è stato contattato da Luisa che ha citato in causa il marito Francesco. Vuole che quest’ultimo aiuti economicamente suo figlio Juan, nato da precedenti nozze con un uomo di nome Pablo, sudamericano e residente a Napoli. Luisa e Pablo, che hanno avuto un’altra figlia di nome Clara, si lasciarono per via dei tradimenti di lei, dipendente dal sesso e dall’alcool. Problemi che ha successivamente risolto grazie a un percorso terapeutico specifico. Nel frattempo però la donna ha perso la potestà genitoriale dei figli Juan e Clara, cresciuti in Sud America da Pablo.

Juan è entrato nel vortice della droga, seguendo le orme del padre, anche lui tossicodipendente. La sorella Clara ha così chiamato la madre Luisa con la speranza di ricevere aiuti economici per far disintossicare il fratello. Luisa vuole che l’attuale marito Francesco si attivi per aiutare Juan, ma l’uomo non ne vuole sapere di dare soldi. Ecco allora che Luisa ha chiesto aiuto a Forum.

La sceneggiata in studio s è verificata quando ha fatto il suo ingresso Juan che, parlando in spagnolo, si è scagliato contro il patrigno, accusandolo di giudicarlo senza sapere nulla di lui. Toni evitabili, che trash!