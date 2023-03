GF Vip, Donnalisi: figli in arrivo? Antonella risponde così

Stando alle ultime dichiarazioni di Antonella Fiordelisi (concesse nella cornice del format casa Chi a Sophie Codegoni) lei e il suo attuale compagno Edoardo Donnamaria starebbero già pensando di allargare la famiglia. Proprio così: i due ex concorrenti del GF Vip (nonché i più chiacchierati insieme a Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli) pare vogliano bruciare le tappe e siano alla ricerca del loro primo pargolo.

Intervistata da Azzurra della Penna e Valerio Palmieri, nel merito di questa delicata questione Antonella Fiordelisi ha dichiarato:

“Beh in realtà ne avevamo parlato anche in casa, siccome è una storia importante abbiamo pensato anche poi in futuro di andare oltre, io per la prima volta ho pensato di diventare madre questo sì, ma l’ho pensato solo con lui, è una cosa importante. Lui questa cosa già me l’aveva detta inizialmente, mi aveva detto ‘io con te ho voglia di diventare padre’.”

L’intervista ad Antonella Fiordelisi è stata in realtà anche un’importante e preziosa occasione per affrontare un altro tema importante. Nelle scorse settimane si era infatti detto che l’influencer campana aveva imposto un vero e proprio veto al fidanzato, affinché non si permettesse più di entrare in contatto con la ex coinquilina Nicole Murgia un volta al di fuori della casa. Qui il commento di Antonella Fiordelisi:

“In casa io gli ho detto ‘mi hai fatto stare veramenre male non so se tornerò con te, perché con i tuoi atteggiamenti mi hai fatto stare male, non accetto queste cose.’ Lui mi ha detto ti prometto…in capanna, qualsiasi cosa succeda non voglio più farti stare male. Visto che non sono stato molto corretto nei tuoi confronti io non avrò nulla a che fare con queste persone.”

A quanto pare, dunque, Antonella Fiordelisi non avrebbe imposto a Donnamaria un bel niente. La scelta di non vedere né sentire più la Murgia sarebbe stata proprio una proposta arrivata direttamente da Edoardo stesso, che secondo molti però è ormai completamente soggiotato dalla sua fidanzata. Chissà se a questo punto oltre che una possibile gravidanza i due non abbiano in programma anche delle nozze lampo: arrivati a questo punto c’è davvero da aspettarsi qualunque mossa da parte loro.

Cosa aveva dichiarato Edoardo Donnamaria sul veto di Antonella Fiordelisi

Qualunque sia la verità a riguardo, va detto che il volto di Forum ha effettivamente mantenuto la promessa. Donnamaria non ha infatti più avuto contatti di sorta con la Murgia, una delle più acerrime nemiche della Fiordelisi con la quale però lui aveva sviluppato un rapporto speciale a tal punto da risultare sospetto. Ai microfoni di Casa Chi lui aveva commentato, a sua volta:

“Non ho sentito la Murgia, assolutamente no. Ma per un motivo molto semplice: Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti successi con la Murgia e mi ha chiesto di prometterle di non vederla o sentirla quando uscivo. E così ho semplicemente mantenuto la promessa”.

La diretta interessata, tra l’altro, si è dimostrata essere piuttosto fuori strada rispetto alle motivazioni dietro a questo mancato contatto da parte di Donnamaria. Michela Murgia, infatti, ha a sua volta dichiarato a Casa Chi “C’è chi dice che non sta usando Instagram per disintossicarsi, chi invece sostiene che non mi ha risposto perché non ha visto il messaggio…“.