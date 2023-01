Giornata numero 129 per il “Grande Fratello Vip” e i vipponi cercano di affrontare le lunghe ore dentro la Casa riflettendo sul proprio passato. Questa volta è toccato a Davide Donadei, che si è lasciato andare a confidenze sulla storia d’amore avuta con Chiara Rabbi. I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e hanno avuto una relazione durata un anno e otto mesi.

Il gieffino, parlando con Nicole Murgia, ha ricordato proprio il giorno in cui scelse la sua ex fidanzata davanti a Maria De Filippi e a milioni di telespettatori: “Domani sono due anni dalla mia scelta”, ha commentato, alludendo ad “una ragazza di Roma” con cui ha convissuto. I due hanno deciso di terminare il loro fidanzamento la scorsa estate e Donadei ha spiegato il perché di questa decisione:

È finita i primi di agosto. Non c’eravamo neanche lasciati benissimo, più perché era lei che non voleva più un rapporto. Avrei voluto un rapporto pacifico, ma lei ha iniziato ad odiarmi, punto. Non c’erano motivi, più che altro per incompatibilità di caratteri e situazioni, che io non potevo vivere.

Queste sono state le parole dell’ex tronista, che raccontano una realtà decisamente diversa da quella venuta fuori dalle dichiarazioni della sua vecchia amante, Arianna Gianfelici. L’ex allieva di “Amici di Maria De Filippi” ha, infatti, ammesso a “Casa Pipol”, di aver avuto, a sua insaputa, una relazione con Davide mentre era ancora legato all’ex corteggiatrice.

“La delusione e la rabbia ti portano a fare cose sbagliate”, ha commentato la Murgia, per poi chiedere al coinquilino: “Secondo te ti sta guardando?”. “Sì, qualcosa l’avrà vista. Lei è molto particolare, è molto gelosa”, ha risposto con sicurezza il ristoratore salentino, senza fare alcuna menzione all’ormai noto tradimento.

Ebbene, Donadei non ha tutti i torti. Chiara, infatti, ha commentato più volte il percorso dell’ex fidanzato in questa edizione del GF Vip, riservandogli spesso dure critiche e sostenendo che lui si stia mostrando per una persona diversa da quella che è veramente. Inoltre, secondo quanto emerso da alcuni retroscena in attesa di conferme, l’ex volto di “Ued” potrebbe entrare presto nella casa più spiata d’Italia in qualità di ospite.

GF Vip, Donadei ripreso da un’autrice del programma

Davide Donadei non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti della sua compagna d’avventura, Oriana Marzoli, definendola falsa e costruita. Durante una chiacchierata con Nikita e Antonella, l’ex tronista è tornato a ribadire il suo pensiero negativo sulla venezuelana e ha ammesso di nutrire dei dubbi nei confronti di un altro concorrente.

Non volendo palesare il nome della persona a cui si stava riferendo, ha cercato di scriverlo su un foglio, violando il regolamento. Al che, un’autrice del programma è subito intervenuta per rimproverare Donadei: “Davide penna e carta in magazzino, subito.” Una strigliata più che comprensibile da parte della donna, considerando che i “vipponi” sono consapevoli delle regole da rispettare all’interno del programma.