GF Vip Delia Duran e Barù si sono baciati: il motivo lascia sgomenti

Tempo di verità al GF Vip 6. Dopo il caos dello scorso fine settimana, generato da un presunto bacio scambiato tra Delia Duran e Barù Gaetani, finalmente i Vipponi e il pubblico hanno avuto modo di capire cosa è successo davvero direttamente dalle parole dei diretti interessati. Ecco cosa hanno detto il food blogger e la modella venezuelana sul loro avvicinamento.

Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2022, mentre i gieffini stavano festeggiando con balli al Love Boat, si è sparsa la voce che Barù e Delia si fossero baciati. L’avvenimento però non è stato ripreso da alcuna telecamera. In ogni caso si è trattato di qualcosa di molto anomalo, visto che Barù è da tempo molto vicino a Jessica Selassiè. A distanza di quasi una settimana i due protagonisti della vicenda hanno fatto chiarezza.

Delia Duran si è sfogata con Nathaly Caldonazzo. La modella venezuelana, che poco dopo l’accaduto, interpellata da Soleil Sorge, ha minimizzato il tutto, ha dato la sua versione. La 33enne, confermando il bacio, non ha usato mezzi termini: “L’ho fatto così impara. Continua a sparlare”, ha confessato. La Duran, quindi, a quanto pare ha usato Barù per fare uno sgarro a Jessica Selassiè. La “moglie” di Alex Belli ha poi continuato con dovizia di particolari. Secondo le sue parole il food blogger si sarebbe subito spostato da lei per evitare che il bacio sfociasse in qualcosa di più.

Dal canto suo Barù ha detto, parlando con Davide Silvestri e Soleil Sorge, che è stata proprio la venezuelana a prendere iniziativa. Anzi, il nipote di Costantino della Gherardesca ha spiegato, ridendo con fare incredulo, che gli ha “messo la lingua in bocca” e morso il labbro. Le telecamere del GF Vip hanno anche ripreso Barù e Soleil in cucina mentre dicono in maniera sospetta di “dissociarsi” davanti a Jessica e Giucas Casella.

Il bacio tra Barù e Jessica è stato un vero e proprio caso che ha incuriosito pubblico e gieffini in questi giorni. Resta da vedere se nella puntata di stasera 11 febbraio 2022 del GF Vip Alfonso Signorini citerà l’accaduto alzando un polverone e come reagirà Alex Belli, che sta per rientrare nella Casa più spiata d’Italia.