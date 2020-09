Gf Vip, Dayane Mello in lacrime per la figlia: “Non ci sono stata”

Dayane Mello al Grande Fratello Vip si sta già abbandonando alle emozioni. Nei primi giorni di convivenza è inevitabile raccontarsi con gli altri concorrenti, fa anche parte del gioco della conoscenza d’altronde. Non tutti nella Casa sapevano infatti che Dayane ha una figlia, così lei si è ritrovata a raccontare della bimba con loro e a confrontarsi da genitore con altri concorrenti che hanno figli. Ma abbiamo ascoltato anche altri aspetti della storia di Dayane Mello, in particolare della sua infanzia. Nel daytime del Gf Vip di oggi abbiamo visto alcuni momenti in cui lei si è aperta con altri Vip e ha raccontato del suo rapporto con la figlia Sofia. La bimba è figlia della modella e di Stefano Sala, che abbiamo conosciuto meglio nella terza edizione del Gf Vip.

Dayane Mello parla della figlia al Gf Vip e non trattiene le lacrime

“Sofia per me è tutto quello che ho”, ha detto Sofia in confessionale. A Enock poi ha raccontato di aver voluto fortemente diventare mamma e che la bimba non è arrivata per caso, ma l’ha voluta e cercata. Ha sempre avvertito un forte desiderio di maternità, sin da quando aveva 19 anni, per questo non era spaventata all’idea di diventare madre giovane. Dayane non ha nascosto di aver sofferto comunque tanto in questi anni da mamma: “Durante lo svezzamento non ci sono stata, ieri nel primo giorno di scuola non ci sono stata. Ma tutto quello che sto costruendo è per lei. Ma non è facile”. Queste sono state le sue parole in confessionale e poi non è riuscita a trattenere le lacrime. Già Stefano Sala aveva raccontato che la bimba vive con lui e con la sua famiglia a Como, perché è un ambiente più stabile in cui farla crescere.

Gf Vip news, Dayane è stata abbandonata dalla mamma: la storia

Dayane è spesso in giro per il mondo e non avrebbe potuto dare la stessa stabilità alla bimba, che quindi vive con il papà e i nonni. Ma sono una famiglia allargata e Dayane e sua figlia hanno comunque i loro momenti insieme: “Lei quando è con me è libera”. Sempre a Enock ha confidato ancora di essere contenta di aver dato alla figlia la stabilità mentale che lei non ha avuto da bambina. Lei è stata abbandonata dalla madre quando aveva quattro anni e ha sempre aspettato una sua telefonata quando viveva con la nonna. Da un anno Dayane ha ripreso i rapporti con la mamma, ma per lei è come se fosse un’estranea e non riesce a provare nulla verso questa donna. Una cosa che la ferisce molto.