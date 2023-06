GF Vip Daniele e Oriana, colpo di scena: ritorno in love, retroscena

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono già tornati insieme? Secondo gli ultimi sviluppi, sembrerebbe proprio di sì. Dopo aver passato una settimana a litigare tramite social e ad accusarsi reciprocamente, la coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip si sarebbe rivista nella città di lui, Verona. Questa mattina, infatti, la venezuelana ha pubblicato una storia in una palestra della città veneta, solitamente frequentata proprio da Dal Moro. I numerosi fan degli “Oriele” hanno subito dato per scontato che i due stessero insieme, dubbio confermato da Daniele, che poco dopo ha postato un video sempre nella stessa palestra.

In realtà, il sospetto che i due si fossero risentiti era nell’aria già da un paio di giorni. Dopo essersi scontrati a suon di storie e tweet, infatti, da domenica i due erano completamente spariti dai social. Inoltre, ieri, 4 giugno, una signora aveva scritto in un commento su “Tiktok” di averli visti insieme al supermercato. La signora avrebbe anche chiesto ad Oriana se i due fossero tornati insieme, la quale avrebbe risposto che “era andata a trovarlo“. Tuttavia, non avendo la sicurezza che tale testimonianza fosse veritiera, la notizia che i due si fossero effettivamente rincontrati rimaneva ancora incerta.

Questo, però, fino a questa mattina, quando Oriana e Daniele hanno deciso di svelare in maniera velata di trovarsi nello stesso posto. Dopo aver pubblicato le storie in palestra, i due sono nuovamente spariti dai social, ma, ormai, rimangono pochi dubbi: gli “Oriele” ci starebbero riprovando. Non è chiaro se i due ex vipponi siano tornati ufficialmente insieme o se stiano cercando di risolvere i loro problemi prima di annunciare ufficialmente la notizia. Come si è potuto constatare negli ultimi, la storia tra gli “Oriele” sembra essere caratterizzata da cambiamenti ed alti e bassi continui.

Fatto sta, però, che i due non hanno ancora riniziato a seguirsi su Instagram, segno che, forse, avrebbero deciso di fare la cose più con calma e di evitare di far intromettere nuovamente i social nella loro relazione. Non resta che attendere per capire come si evolverà questa tormentata storia e se questo rincontro porterà ad un ritorno ufficiale o ad una nuova e definitiva rottura. Chissà…