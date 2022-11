Daniele Dal Moro è l’ennesimo concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip ad aver fatto sparire le sue tracce all’interno della casa. Da qualche ora, infatti, il concorrente non si è fatto più vedere di fronte alle telecamere, scatenando parecchia preoccupazione sia da parte dei telespettatori sia, ovviamente, da parte dei suoi attuali coinquilini.

Almeno per il momento, il Grande Fratello non ha ancora pubblicato aggiornamenti di sorta sulle condizioni di salute del concorrente via social. Manca, per adesso, il classico comunicato che nei giorni scorsi aveva fatto chiarezza sulla situazione di Patrizia Rossetti, per esempio, la prima ad essersi presa il Covid fra i suoi colleghi.

In effetti, sono in molti ad aver rilanciato la notizia convinti che anche Daniele Dal Moro sia stato colpito dal virus, che nelle scorse ore ha fatto un’altra “vittima”, ovvero Alberto De Pisis. In realtà conferme in merito almeno per il momento non ce ne sono. Su Twitter alcuni scrivono che nella serata di ieri il concorrente veneto aveva dato dimostrazione di non essere pienamente in forma (“Lo vedevo un po’ cianotico e con le occhiaie spero stia bene” scrive @babygaymusic sul suo profilo) ma una risposta certa a quello che sta accadendo non c’è.

L’unica certezza, in ogni caso, è quella relativa alle dichiarazioni di Luciano Punzo, che chiacchierando con i suoi coinquilini in giardino ha detto qualcosa di molto interessante. Stando al suo racconto, infatti, Daniele Dal Moro potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) sotto flebo. Quando Oriana ha chiesto preoccupata “Ma dov’è questo ragazzo, sta ancora dentro al reality?”, Punzo ha risposto “Si io l’ho visto che c’aveva un…” facendo più volte il gesto della puntura sul braccio, subito prima che la produzione cambiasse inquadratura.

Daniele Dal Moro, insomma, non si è sentito bene ed è attualmente sotto controllo. Cosa abbia avuto, in ogni caso, non è per il momento dato sapere. Ad ogni modo è possibile che questa sera Alfonso Signorini farà chiarezza sulla questione nel corso della puntata in diretta a partire dalle 21:45 circa su Canale 5. Se il concorrente avesse il Covid, in ogni caso, sarebbe praticamente una barzelletta: ad oggi, infatti, il virus è riuscito a contagiare ben 6 concorrenti. E per fortuna che stavano tutti in isolamento!