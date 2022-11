Emergono altri dettagli sul ricovero di Daniele Dal Moro. Nei giorni scorsi, più precisamente domenica 20 novembre, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato costretto a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip (oggi sta bene ed è tornato nel loft di Cinecittà). Nel corso della diretta in prime time di lunedì 21 novembre non si è accennato alla questione. Il veronese, però, a notte fonda, nel post puntata, ha raccontato qualcosina in più sulla vicenda, spiegando di essere stato trasferito in ospedale ma non aggiungendo altri particolari degni di nota. Particolari che invece ha confidato nelle scorse ore all’amica Wilma Goich, che è da poco rientrata nella dimora più spiata d’Italia dopo essersi negativizzata dal Covid.

Nella fattispecie, quando la cantante ha chiesto delucidazioni su quel che è successo, Dal Moro si è sbottonato, narrandole che è stato in ospedale per sostenere una serie di visite. A svolgere tutti gli esami del caso è stato un cardiologo. Alla base dei problemi di salute, potrebbe esserci una intensa situazione di stress e di nervosismo vissuta dal giovane al GF Vip.

“Sono un po’ giù, un po’ così. Che ho avuto oggi? Nulla, ultimamente sono stanco devo dirti la verità. Non sono stato bene sai, mi girano le scatole guarda. Questa cosa non mi ci voleva proprio. Mi è durato tre giorni tutto in realtà. Quella cosa lì esatto. Il primo giorno più forte, il secondo meno e il terzo quasi nulla. Sembrava fosse passato del tutto. Però è stata lunga. Non mi hanno dato nulla. Cosa penso che sia? Nervoso e stress, credo di sì, ma non ho la certezza. Mi hanno visitato certamente. Mi hanno fatto le analisi per il cuore e quelle cose lì. A livello cardiaco sto bene. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, analisi comprese, mi hanno guardato con i macchinari e tutto. Poi c’è stato l’intervento del cardiologo. Ho fatto proprio la visita dal cardiologo completa. A livello cardiaco mi hanno detto che sto bene. Però hanno guardato tutto non posso dire altro”.

Il mistero sulla sparizione di Daniele dalla Casa e del suo viaggio in ospedale si era fatto ancor più nebuloso nel momento in cui l’ex tronista, durante una discussione con l’amico Edoardo Donnamaria, aveva scandito: “Guarda non voglio nemmeno arrabbiarmi perché non posso. Ieri mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale. Mi hanno portato via in ambulanza quindi basta”. Trovano ora un significato le parole del ragazzo veneto. Quel non “non posso arrabbiarmi”, con ogni probabilità, è dovuto alle raccomandazioni fattegli dai medici circa il mantenere la calma ed evitare forme di stress. Il portale Biccy ha ipotizzato che, all’origine dei problemi di Daniele, possa esserci stato un potente attacco di panico.

Daniele Dal Moro e Wilma Goich, che feeling: scatta il bacio

Sempre nelle scorse ore Wilma e Daniele sono stati protagonisti di un gesto che è immediatamente diventato virale sulle piattaforme social. L’episodio si è verificato durante un simpatico confessionale. Nella stanza delle confidenze, si sono palesati la Goich, Dal Moro, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese che hanno scherzato sul ritorno degli ormai ex-positivi in Casa

“Come ho trovato la casa? Negativo. Ho trovato sigarette ovunque, cucina peggio di come l’abbiamo lasciata. Prima di andare a letto stasera devono sistemare seno’ non si dorme”, ha lamentato la Rossetti. Spinalbese, sorridendo, ha fatto una proposta: “Io e Daniele dobbiamo ringraziarle e farle capire la nostra mancanza con un bel bacio”. Così l’ex di Belen si è voltato verso Patrizia per baciarla. Wilma l’ha imitata, ‘puntando’ Daniele. Ed ecco il bacio sulle labbra.

Tra la cantante e l’ex tronista si è creata un’amicizia molto forte. Goich, parlandone con la Rossetti, ha persino ipotizzato un amore platonico da vivere con il giovane. “E se fosse una storia d’amore? Potremmo amarci platonicamente”, ha dichiarato la cantante che in più frangenti ha esternato tutto il suo affetto per Dal Moro. Affetto che lui ricambia.