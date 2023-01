Stanotte Dana Saber si è spogliata nel letto di Daniele Dal Moro al GF Vip 7! Aveva caldo, come lei stessa ha confermato, e per questo ha deciso di togliere il maglione e restare quasi nu*a. Lo ha confermato lei stessa ai Donnalisi. Per lei insomma non è un problema dormire in questo modo quando nello stesso letto c’è un’altra persona. Il punto è che non si minimamente fatta venire il dubbio che fosse un problema proprio per l’altra persona, ma pare che Daniele si sia fatto una risata. Nessuno scandalo, nessuna lite. Su Twitter naturalmente i fan hanno documentato tutto.

Dopo il litigio di ieri, Dana si era trasferita in piscina con tutta la valigia. Prima di andare a dormire, però, Daniele è andato a prenderla e le ha proposto di dormire insieme a lui. Dana ha accettato. Dopo è avvenuta la liberazione dai vestiti. Dai video catturati dai fan pare di capire che Daniele abbia riso di questa situazione, per cui ci si augura non lo abbia disturbato. Per tanti su Twitter, però, quella di Dana sarebbe stata una vera e propria provocazione. L’ennesima da parte sua, anche se da qualche giorno ha assunto l’atteggiamento di vittima del gruppo.

Sui social, intanto, c’è chi è pronto a salvare al televoto Dana non solo perché si diverte vedendo queste scene ma anche perché è amica di Antonella e Nikita. O semplicemente perché vogliono impedire a Oriana di diventare preferita. Insomma, siamo davanti a una guerra tra fandom del GF Vip 7. Non a caso tanti hanno fatto notare che Dana quasi nu*a nel letto di Daniele non ha scatenato chissà quale polemica, ma se ci fosse stata un’altra al suo posto avrebbero già urlato allo scandalo. Va detto, comunque, che dalle immagini di stamattina Dana sembra indossare una maglia intima, ma la conferma della diretta interessata su domanda di Antonella e Edoardo hanno fatto pensare altro. La Saber, in effetti, nel video dice di essere nu*a sopra ma non sotto.

GF Vip 7, l’ipocrisia dei fandom e la guerra su Twitter

“E se l’avesse fatto Oriana?”, questo si stanno chiedendo adesso non solo i fan della Marzoli ma anche quelli che non sono schierati dalla parte di nessuno. E che magari riescono ad avere ancora un occhio obiettivo nel giudicare le dinamiche della Casa. Sì, perché anche quest’anno sui social, e su Twitter in particolare, si è raggiunto un livello di “tossicità”, un termine che piace molto ai twitterini, non indifferente. Ci sono i Donnalisi, fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che sono pronti a tutto pur di difendere la loro beniamina. Più Antonella di Edoardo, in verità. E quindi i Donnalisi vanno contro chiunque osi mettersi contro la Fiordelisi, non a caso sono in guerra con gli Spartani.

Dana seminuda nel letto di Daniele va bene. Non immagino come vi sareste scandalizzati se a farlo fosse stata Oriana e quante gliene avreste dette ???? #gfvip #oriele #orianistas #denzzers — Gracer01 (@graceR_1) January 7, 2023

I più accaniti in verità al momento sembrano essere i Nikiters, ovvero i sostenitori di Nikita Pelizon. A questa concorrente, in poche parole, non può essere mossa mezza critica che subito ci si ritrova invasi dai commenti dei suoi fan che la difendono. A spada tratta! Può l’affetto per un concorrente accecare in questo modo i fan? Questo è ciò che si dovrebbero chiedere tutti. Va bene sostenere qualcuno, ma essere pronti a tutto pur di infangare e screditare gli altri e perdere l’obiettività no. Anche perché così facendo si assume lo stesso atteggiamento che criticano a chi non sopportano.

Il Vippone preso più di mira in questo momento è di sicuro Luca Onestini: non gliene fanno passare mezza! Al punto che alcuni utenti di Twitter hanno scritto che forse questi fandom sono ossessionati da Onestini più di quanto loro accusino Onestini stesso di essere ossessionato da Nikita. Le dinamiche ci sono da sempre nei reality, non sarebbe meglio lasciare che i concorrenti se la vedano tra loro? Anche perché sennò cosa si guarda in un reality show?

Invece ci si imbatte in nomi storpiati per farli diventare insulti: Tontonella, EdoBau, Disonestini o Fakeone, e via dicendo. Si scrivono tweet contro un concorrente che spesso raggiungono livelli di cattiveria che se queste persone fossero concorrenti verrebbero squalificati nell’immediato. Che sarebbero le stesse squalifiche che chiedono loro per chi va contro il loro preferito. E quindi diventano ipocriti, perché non vedono gli errori dei propri beniamini ma giudicano ogni minuscolo passo falso degli altri. Senza considerare che scoppiano litigi ogni dieci minuti tra i fandom su Twitter.

Ma c’è ipocrisia nei fandom anche perché attaccano i concorrenti con le stesse modalità, se non peggiori, che rimproverano al Vippone che non sopportano. Accusano di mancata sensibilità, ma sono i primi a non mostrarne un briciolo quando si tratta di attaccare altri concorrenti. Perché arrivare a questo punto? Perché non accorgersi che si esagera, visto che si sta parlando di un reality show? E che le persone che attaccano, ovvero i concorrenti, sono pur sempre delle persone? Per non parlare delle continue polemiche: si trasforma tutto in accuse di bullismo, un termine che si dovrebbe usare con rispetto e di cui invece questi fandom abusano troppo spesso. Sembra, insomma, il festival dell’ipocrisia e della pesantezza: è mai possibile che non si riesca a guardare un reality show con la leggerezza che prevede?