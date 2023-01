Sale la tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip fra due vere e proprie primedonne di questa settima edizione, ovvero la new entry Dana Saber e la fumantina Oriana Marzoli. Le due concorrenti nelle scorse ore per poco non si menavano di fronte alle telecamere, dando vita ad una vera e propria rissa “con i fiocchi”. Ma cosa è accaduto e perché le due stavano per venire alle mani?

Tutto è nato a partire da una discussione che nulla aveva a che vedere con Oriana Marzoli, ma che ha coinvolto Giaele De Donà e Dana Saber stessa. Quest’ultima, infatti, ha ammesso onestamente di provare una forte attrazione nei confronti del gieffino Andrea Maestrelli, che però non è riuscito a baciare nel corso del gioco della bottiglia organizzato qualche giorno fa.

Chi invece ha avuto la fortuna di concedersi un bel bacio alla francese con l’affascinante concorrente è stata Giaele: difficilmente, però, la concorrente si sarebbe aspettata una tale scenata di gelosia da parte di Dana Saber, anche perché ufficialmente si è per l’appunto trattato di un semplice gioco.

La querelle per il bacio rubato fra Giaele e Dana è stata inoltre esacerbata nella giornata di oggi anche da un altro evento. Come riporta Biccy, le due concorrenti si sarebbero beccate a tavola per un piatto di pasta. Da qui è emersa una discussione che si è protratta per tutta la giornata, fino allo scontro definitivo in giardino. Dana Saber si è dunque così rivolta alla “collega”:

“Sei una morta di fame, ti attacchi a un piatto di pasta! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio. Continua a fare il coniglietto! Prendi l’insalata e basta! Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana!”.

Giaele, a questo punto, si è sentita in dovere di dare alla modella una risposta decisamente piccata:

“Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando? Ma davvero? Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te, poverina, stai ancora parlando”.

La discussione ha iniziato ad accendersi, con i toni che diventavano sempre più minacciosi. Ad un certo punto, Dana Saber ha deciso di alzarsi e di andarsene, trovandosi però Oriana in mezzo ai piedi, sulla porta. La modella italo-marocchina l’ha così spintonata per farla spostare, scatenando una dura reazione da parte della spagnola (“Ma che c…o fai?” ha tuonato la Marzoli).

Per poco le due non si prendevano per i capelli, tanto è vero che Giaele ha intimato loro di fermarsi subito (“Le mani addosso non si mettono!”). A intervenire in difesa di Dana è stata Antonella Fiordelisi, che si è intromessa dicendo “Eh però non si spostava!”. Qui sotto il video di quanto accaduto.