GF Vip Dal Moro e Oriana devastati, fan si suicida: le reazioni

Un grave lutto sconvolge i fan del Grande Fratello Vip. Una ragazza francese di nome Lindsay, che nel corso della settima edizione del programma targato Mediaset aveva creato una fanpage incentrata sulla storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, si è tolta la vita perché vittima di bullismo.

La reazione di Oriana e Daniele: “Le cose che si dicono…”

La notizia sarebbe stata annunciata, in primis, su Twitter da alcuni utenti e, in seguito, sarebbe arrivata fino agli stessi Oriana e Daniele. Proprio quest’ultimo ha pubblicato una foto della sua fan numero 1: “Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullying please” recita il post.

In seguito, è arrivata anche la reazione di Oriana: “Le cose che si dicono… Non sappiamo la situazione e i limiti altrui. Non sappiamo quanto possiamo ferire chi ci sta davanti” ha commentato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Entrambi hanno espresso il loro dolore per Lindsay, ponendo l’accento sull’importanza di dosare le parole e sul comprendere il loro peso quando le si dicono.

Lindsay gestiva la pagina Oriele France su Twitter, dedicata proprio alla coppia del Grande Fratello Vip. Fatali, tuttavia, devono esser state le molestie scolastiche che la ragazza subiva. Stando a ciò che riportano gli utenti sui social, Lindsay amava Daniele e Oriana. La sua passione per la coppia era, probabilmente, rifugio per la ragazza dagli atti di bullismo che subiva e che l’hanno spinta a compiere il gesto estremo.

Il dispiacere dei fan su Twitter

A dare la notizia, inizialmente, è stato un profilo Twitter basato proprio sul Grande Fratello Vip (Escusate): “Allora ragazzi ho una brutta notizia… Quella ragazza si chiama Lindsay si è suicidata 2 giorni fa per molestie scolastiche“. Tante le reazioni sotto il post, da parte di fan sconvolti da una tale tragedia. Al di là delle numerose emoji del cuore spezzato, molti commenti sono di condoglianze alla famiglia o di dispiacere. C’è anche chi ha avanzato riflessioni sulla cattiveria umana e su come si possa permettere, al giorno d’oggi, che una giovane ragazza si tolga la vita per bullismo. “Come si fa ad arrivare a una cattiveria così simile da far suicidare una ragazza…” si domanda un’utente sotto il già citato post.

Il popolo del Grande Fratello Vip si trova quindi a dover metabolizzare uno spiacevole lutto. Ad aver perso la vita è stata una grande fan non solo del programma, ma della coppia Oriana – Daniele (detti Oriele sui social). Gli utenti, ad ogni modo, si sono mostrati uniti nell’esprimere il loro dispiacere e nel condannare fermamente gli atti di bullismo che hanno portato a questa tragica conseguenza.