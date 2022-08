GF Vip, crisi matrimoniale: De Grenet sbugiarda Carlotta Dell’Isola

Ma cosa sta succedendo tra Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino? La coppia, che aveva conquistato gran parte del pubblico a Temptation Island 2020, sta decisamente confondendo le idee. In particolare, lei – ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 – ha rilasciato ieri un’intervista in cui parlava di un momento abbastanza difficile che stanno affrontando con Nello dopo il matrimonio. Non ha negato che c’è una crisi totale nel loro rapporto e ha chiaramente dichiarato che le nozze, anziché avvicinarli, li ha allontanati in modo inaspettato.

“Paradossalmente ci ha fatto un po’ separare”, ha fatto sapere Dell’Isola a ThePipolGossip ieri. Quanto sta accadendo tra loro, l’ha portata a pensare che sia meglio trovare una soluzione: dividersi per un po’ tempo. “Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase ‘oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore'”, ha rivelato Carlotta. Oltre ciò, ha assicurato che sta studiando per avere un futuro nel mondo dello spettacolo e ha palesato il suo desiderio di partecipare alla nuova edizione de La Talpa.

Ma per quanto riguarda la crisi matrimoniale, un’ex gieffina racconta in queste ore una realtà differente. Si tratta di Samantha De Grenet, che ha avuto modo di incontrare Carlotta e Nello proprio nei giorni scorsi, dunque di recente. Dell’Isola ha conosciuto la conduttrice al GF Vip, dove hanno instaurato un bellissimo rapporto. Infatti, Samantha è una di volti del reality show che è stata invitata al matrimonio della coppia di Temptation Island.

Leggendo sul web i vari articoli che parlano, appunto, di questa crisi che ha colpito Carlotta e Nello, la De Grenet si ritrova a sbugiardare l’amica. Smentisce che tra i due ci sia una crisi in corso. Definisce un rapporto che sembra non corrispondere a quello di cui che ha invece parlato ieri Dell’Isola. Addirittura agli occhi di Samantha, i due sono apparsi più uniti che mai dopo il matrimonio.

“Ma perché? Leggo su vari siti che Carlotta e Nello sarebbero in crisi. Ma quando mai???? Sono stati questo weekend con me ed erano più complici e innamorati che mai”

Complici e innamorati più che mai, ma Carlotta parla di un allontanamento avvenuto con Nello dopo le nozze. Dalle parole della De Grenet non sembra affatto esserci l’intenzione di dividersi per qualche tempo. In tutto questo, fatto curioso, Dell’Isola condivide il pensiero di Samantha, aggiungendo anche un cuore, sulle Stories di Instagram.

L’ex gieffina non ha, però, aggiunto altro. La De Grenet potrebbe non aver intuito che in realtà tra Carlotta e Sorrentino qualcosa oggi non va, questa è un’ipotesi. Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà alla coppia.