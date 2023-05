GF Vip, crisi in corso tra Antonella ed Edoardo? Gli indizi social

Giornata di crisi per le coppie nate durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Oltre alla fine turbolenta della storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, potrebbe esserci una crisi in corso anche tra i ‘Donnalisi‘, ovvero la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A far nascere il sospetto sono state alcune mosse social ambigue dell’influencer, tramite alcune storie Instagram e diversi tweet.

Alcune ore fa, infatti, la Fiordelisi ha aperto un box domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei suoi seguaci. Tra le tante domande, Antonella ha deciso di rispondere ad un utente che le chiedeva se lei ed Edoardo avrebbero festeggiato il mesiversario. Ebbene, la sua risposta è stata alquanto sospetta e ha fatto preoccupare subito i fan. “Sapete che non ama festeggiare“, ha scritto. Ma, non è finita qui.

L’ex schermitrice, infatti, subito dopo è approdata anche su Twitter dove ha scritto due frasi che non sono passate sicuramente inosservate. Dapprima, ha pubblicato una citazione in latino “Qui non zelat non amat“, ovvero “chi non è geloso non ama”. Subito dopo, poi, ha postato un altro tweet in cui diceva che non bisogna mai elemosinare attenzioni. Tweet che ha prima condiviso sulle sue storie Instagram, per poi eliminarlo da entrambi i suoi profilo social.

Infine, per allarmare ancora di più i fan dei ‘Donnalisi‘ ha annunciato con un altro ‘cinguettio’ che si sarebbe allontanata da Twitter per qualche giorno, dato che non la faceva stare bene. Insomma, una serie di mosse social decisamente strane, che porterebbero a pensare ad una sorta di turbolenza nella storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Ad aggravare il tutto, poi, bisogna aggiungere il fatto che i due, solitamente molto social, non postano foto insieme da circa due giorni. Un tempo che, per molti, può essere limitato, ma non per una coppia particolarmente attiva su Instagram come la loro.

Tuttavia, pare che i fan della coppia possono stare tranquilli. Antonella, infatti, ha recentemente risposto ad un’altra domanda dei suoi followers, affermando che lei ed Edoardo sarebbero presto tornati sui social. Insomma, non si sa se si sia trattato di una semplice lite o cosa sia successo esattamente tra di loro, ma pare che, almeno per ora, i “Donnalisi” non replicheranno le sorti degli “Oriele“.