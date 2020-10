GF Vip, Covid: inquilini informati della seconda ondata, Morra in lacrime

Il coronavirus continua ad aggredire il Bel Paese. Il numero dei contagi, dei ricoveri e delle entrate dei pazienti in terapia intensiva non smette di crescere. Nella giornata odierna, gli autori del Grande Fratello Vip hanno informato gli inquilini della Casa più spiata d’Italia della situazione esterna. A catturare il momento è stato il portale Biccy, che scrive che il più frastornato e abbattuto per le inquietanti notizie relative al galoppare della pandemia è stato Massimiliano Morra, che è scoppiato in lacrime, preoccupandosi per i genitori. A cercare di tirarlo su di morale è intervenuto Tommaso Zorzi che gli ha consigliato di mantenere la calma. Dall’altro lato l’influencer si è chiesto come sarà ora possibile litigare e scherzare per delle sciocchezze. Proprio nel bel mezzo della discussione, però, il GF Vip ha staccato le riprese. Stessa cosa è capitata mentre Francesco Oppini stava disquisendo della cosiddetta seconda ondata.

Grande Fratello Vip, inquilini informati della situazione Coronavirus: Morra in lacrime

Non chiari i motivi per cui la produzione del reality preferisca che all’interno delle mura di Cinecittà non si parli di coronavirus. Fatto sta che sembra piuttosto palese la linea dettata dai vertici dello show: infatti, Zorzi, poco dopo aver rincuorato Morra, è stato chiamato in confessionale e una volta uscito non è più tornato sull’argomento. Come sopra detto la regia ha anche cambiato in fretta il punto di ripresa nel momento in cui si è accorta che Oppini stava parlando dell’emergenza sanitaria. Non è da escludere che il programma voglia tutelare gli stessi inquilini da eventuali scivoloni e ragionamenti poco consoni, alla luce del fatto che gli stessi partecipanti allo show non possono avere piena consapevolezza della situazione esterna, vivendo al momento una situazione da ‘bolla’.

GF Vip, cosa potrebbe accadere ora

Probabile che, come capitato nella precedente edizione, la Casa ora si incupisca. Un copione visto pochi mesi fa, in pieno lockdown. Anche all’epoca gli inquilini della quarta edizione del reality vip furono informati della situazione drammatica italiana relativa al covid. Alcuni minacciarono di uscire, altri ebbero un crollo, altri furono parecchio disorientati. Alla fine lo show fu comunque portato a termine (seppur chiuse i battenti in anticipo) con il trionfo di Paola Di Benedetto.