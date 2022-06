GF Vip, così sono state bruciate le 2 nuove opinioniste: nomi e retroscena

GF Vip, il punto sugli opinionisti della settima stagione: la situazione è in alto mare, le trattative andate in fumo

Mancano circa tre mesi all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality non è alle porte, ma non manca nemmeno tantissimo tempo al decollo della nuova stagione. E infatti Alfonso Signorini & Co. hanno cominciato a muoversi per confezionare il cast e per trovare gli opinionisti in quanto si è deciso per un cambio di rotta rispetto al GF Vip 6. Altrimenti detto, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non faranno più parte della squadra della trasmissione. Nei giorni scorsi è circolato in modo tambureggiante il nome di Katia Ricciarelli. Inoltre, ci sarebbe stata anche la ‘suggestione’ Amanda Lear. Quindi? Saranno loro le prossime opinioniste? No…

Il portale The Pipol Tv ha spiegato che né la soprano né l’attrice saranno nel team del GF Vip 7. Secondo quanto appreso, i rumors relativi a Katia Ricciarelli sarebbero stati infondati. Insomma, non ci sarebbe stata nemmeno una trattativa per avere nello show la cantante lirica. E Amanda Lear? Anche in questo caso non c’è stata alcuna trattativa. Il nome della cantante, ha spiegato sempre The Pipol Tv, è stato una “suggestione” proposta da qualcuno all’interno degli addetti ai lavori del GF. Suggestione che però è tramontata ancor prima di nascere.

A conti fatti, al momento, tutto è in alto mare: vale a dire che le due caselle degli opinionisti sono vuote e in attesa di essere riempite. Capitolo cast: anche in questo caso tante indiscrezioni e nessuna ufficialità. Le trattative con qualche vip sono appena cominciate ma c’è ancora molto lavoro da fare. Nel frattempo si sta ingrossando la lista di coloro che si sono autocandidati per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

In questo elenco ci sono finiti Pamela Prati e l’ex parlamentare Antonio Razzi. La prima sta cercando di rilanciarsi dopo essere stata travolta dallo scandalo del matrimonio fantasma con il vaporoso Mark Caltagirone. Il secondo si reputa adatto a un’esperienza come quella del Grande Fratello Vip. Terminata la carriera da politico, Razzi ora sta tentando la fortuna in tv. Signorini darà una possibilità ai due ‘vip’?