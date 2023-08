GF Vip, “coppia chiede ai fan cucina da 13mila €”: Tavassi replica

Arriva la replica di Edoardo Tavassi all’indiscrezione legata alla cucina da 13mila euro, che una coppia del Grande Fratello Vip avrebbe chiesto ai fan in regalo. Si tratta di uno scoop di qualche settimana fa, lanciato da Deianira Marzano. Il gossip, però, non ha svelato alcun nome. Per questo motivo, con il trascorrere dei giorni i telespettatori hanno iniziato a fare delle ipotesi sui social network. Qualcuno ha pensato che la coppia in questione fosse quella composta da Tavassi e Micol Incorvaia.

Ed ecco che ora viene chiesto al diretto interessato di risolvere il mistero. Ebbene non sono Edoardo e Micol i presunti ex concorrenti del reality show di Canale 5 che avrebbero chiesto ai fan una cucina dal valore di 13mila in euro. Lo conferma Tavassi, il quale in questi giorni si trova in vacanza in Sicilia insieme alla famiglia Incorvaia. Rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, l’ex amato gieffino in un momento di relax si diverte a svelare questo mistero, almeno in parte.

Infatti, non si sa ancora chi sia questa coppia nata nella Casa di Cinecittà che avrebbe chiesto questo costoso regalo ai fan. Ciò che è certo è che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, protagonisti dell’indiscrezione, non sono Edoardo e Micol. Ecco cosa risponde Tavassi alla domanda: “Quando vi arriva la cucina da 13mila euro?”.

“Pensa se arrivasse adesso a Roma, mentre sono in Sicilia. Questa storia mi fa volare. Io sono in affitto, in una casa da 50 metri quadri e mi prendo la cucina da 13mila euro? Ma dove c***o la metto? Sul terrazzo? Io non so se sia più stupido chi ha inventato questa storia o quelli che ci credono. Secondo me sono più stupidi quelli che ci credono. Meritiamo l’estinzione”

GF Vip, il gossip sulla cucina da 13mila euro chiesta ai fan

Così, Tavassi smentisce il gossip. Ma chi sarà mai questa coppia? Quando è stata riportata l’indiscrezione, Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione ricevuta da una utente, che ha chiesto di restare anonima. Quest’ultima si è detta delusa da questa coppia nata nella Casa più spiata d’Italia. Il fandom di questi due ex concorrenti pare avesse intenzione di fare loro un generoso regalo. Per questo, avrebbe chiesto direttamente alla coppia cosa avrebbe voluto in regalo.

“Lui ha inviato il link di una cucina da 13mila euro. Ti rendi conto? Ti sembra una cosa normale? Ci sono rimasta male, mi sembravano due ragazzi semplici”

Questo lo scoop che ha iniziato a fare il giro del web, generando malumore sul web. Infatti, sono tante le critiche rivolte a questa coppia, di cui però non si sa nulla. E sembra proprio che l’identità di questi due ex gieffini resterà un segreto.