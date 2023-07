Ex Gf Vip, bufera e follie: “Chiesta cucina da 13mila euro ai fan”

Le ultime voci provenienti dalla fandom degli ex vipponi raccontano di presunte richieste “costose” dei loro beniamini e non solo.

Il Grande Fratello Vip rappresenta un’importante vetrina per coloro che cercano di farsi strada nel mondo della notorietà. Spesso accade che i fan del programma si affezionino ad alcuni dei suoi concorrenti. Ma fino a che punto può spingersi questo affetto? La domanda sorge spontanea alla luce di quanto emerso recentemente.

Ex vipponi: costose richieste e fan come assistenti personali

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, una coppia uscita dall’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini avrebbe richiesto ai fan l’acquisto di una cucina dal valore di 13 mila €. A testimoniare il tutto sarebbe stata un’anonima fan che ha scritto alla Marzano: “Il fandom stava preparando una sorpresa per un regalo alla coppia e hanno pensato di non sprecare soldi e domandare a loro cosa poteva servire, e lui ha inviato il link di una cucina da 13 mila euro! Deia ma ti rendi conto? Ti sembra una cosa normale?“. La fan in questione si è detta delusa per il comportamento assunto dai suoi idoli.

A questo si aggiungerebbe anche una presunta wishlist Amazon mostrata da un ex vippone ai follower. In questa lista spiccherebbero oggetti costosi quali fotocamere, sedie e microfoni. Nelle scorse settimane era trapelata la voce secondo cui alcune fan erano diventate assistenti personali di una coppia uscita dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Pare proprio che queste ragazze si occupassero di diverse mansioni casalinghe per conto dei loro beniamini. Lavare pavimenti, pulire il bagno e fare le lavatrici sarebbero solo alcune di queste faccende, a cui si aggiungerebbero commissioni come le bollette da pagare e i pacchi da ritirare.

I recenti rumor sul Grande Fratello Vip 8

Del Grande Fratello Vip, negli ultimi giorni, si sta parlando spesso, al di là delle particolari richieste degli ex vipponi. Sono sempre più i nomi che vengono accostati al cast della prossima edizione del programma. Quest’anno il reality potrà contare su concorrenti del mondo Vip, ma anche Nip. Precise, inoltre, sono state le linee guida di Pier Silvio Berlusconi agli autori del programma, con l’intento di mettere la parola fine sulla trash tv.

Recenti rumor avevano parlato di un avvistamento ai casting di Silvia Magarre, noto volto del programma di Real Time Primo Appuntamento. Fiordaliso e le sorelle Boccoli erano stati altri nomi accostati al Grande Fratello Vip, con quest’ultime che pare abbiano riscontrato un certo gradimento da Mediaset ed Endemol Shine Italy (che produce il programma). Nelle scorse settimane era trapelato anche qualche nome relativo ai presunti bocciati da Pier Silvio. Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni sarebbero tra questi.