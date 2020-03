Gf Vip, concorrenti dopo uscita Adriana: “Non scappando via così”

Adriana Volpe ha lasciato il Gf Vip, la reazione dei concorrenti dopo la sua uscita

Adriana Volpe ha abbandonato il Gf Vip ieri e i concorrenti sono rimasti spiazzati dalla sua uscita, perché avvenuta all’improvviso. Una decisione presa da Adriana dopo aver ricevuto degli aggiornamenti in confessionali, anche se qualcuno nella Casa ha pensato sia stata una scelta maturata nei giorni ma non è stato così. Nel daytime del Gf Vip di oggi abbiamo visto infatti Adriana arrivare in confessionale e chiedere cosa fosse successo. Solo dopo ha detto che avrebbe salutato tutti e sarebbe uscita. Mentre Adriana comunicava agli altri concorrenti che stava abbandonato il Gf Vip c’è stato anche uno scontro tra Patrick e Zequila, ma quest’ultimo ha ammesso di non aver compreso la gravità della situazione. Le reazioni dei concorrenti sono state diverse fra loro, ma tutti hanno supportato la Volpe. Paola Di Benedetto è entrata in confessionale in lacrime e chiedendo cosa stesse succedendo. “Non si capisce più niente”, ha aggiunto.

Gf Vip, i confessionali dei concorrenti dopo l’uscita di Adriana Volpe

Poi hanno mostrato Licia Nunez: “Anche in questa occasione, dove noi dovevamo in qualche modo rassicurarla è stata lei invece a darci una parola di conforto e a dirci andrà tutto bene”. Antonella Elia avrebbe preferito un distacco non così improvviso: “Che brutto. E quindi rimpiango il tempo perso. Le sarei dovuta stare più vicino. Proprio oggi avevo chiesto cosa succede, l’ho vista la sera prima che pregava la notte. Allora capivo che succedeva qualcosa, però non mi ha detto nulla. Ne avremmo potuto parlare, il suo distacco sarebbe potuto avvenire in modo graduale. Salutandoci, non scappando via così”. Denver, che aveva invitato tutti alla calma subito, ha detto: “Mi ha dato tanto. Adesso pensare che lei è andata via fa un certo senso, perché ci siamo fatti tantissime risate con Adriana. Le sono vicino, spero che tutto si risolva e di poterla abbracciare ancora una volta al più presto”. Infine Paolo Ciavarro: “Lei c’era sempre, potevi contare su di lei in qualsiasi momento. Evidentemente adesso la sua famiglia aveva bisogno di lei. Adriana è una bellissima persona, punto”.

Patrick e Zequila, scontro dopo l’uscita di Adriana al Gf Vip

Patrick ha prima parlato del rimprovero a Zequila: “Antonio continuava a volerla interrompere. Ho alzato un po’ la voce, ma è stato un momento molto difficile. Volevo che parlasse senza interruzioni, liberamente. Poi intuendo la gravità della sua decisione”. Ma Antonio ha ammesso di non aver compreso subito: “Non avevo percepito, a volte sono un ingenuo. Pensavo dicesse cose fra noi. Non avevo percepito il suo abbandono”. Patrick comunque non ha mancato di dare un saluto all’amica Adriana: “Siamo tutti con te, ti vogliamo bene. Forza, qualsiasi cosa tu debba affrontare… Forza”.