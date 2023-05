GF Vip, com’è difficile fare l’amore nella Casa: parla Micol Incorvaia

Micol Incorvaia è stata sicuramente una delle protagoniste una delle protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip. La sorella di Clizia si è fatta notare per la sua schiettezza, oltre che per il rapporto d’amore con Edoardo Tavassi. A distanza di due mesi dalla fine del reality, la giovane siciliana ha rilasciato un’intervista a Turchese Baracchi nella sua trasmissione radiofonica di Radio Cusano Campus in cui ha parlato di come procede la relazione con Tavassi e della sua esperienza nel programma.

Micol, che abita a Milano, ha dichiarato che presto si traferirà a Roma per stare vicino ad Edoardo, dato che non riesce più a stargli lontano. “Ho bisogno di stare con lui, divento pazza, divento scontrosa, perché mi manca. Io spero di trasferirmi prima dell’estate”, ha detto. Insomma, le cose tra di loro sembrano andare a gonfie vele, tanto da voler fare già questo grande passo. Inoltre, ha anche aggiunto che quest’estate Edoardo e lei passeranno tutto il mese di agosto in Sicilia con la famiglia di lei.

Dopodiché, gli “Incorvassi” si sono lasciati andare a confessioni più intime e, dopo essere stati incalzati dalla conduttrice, hanno rivelato quando è stata la prima volta che hanno fatto l’amore. “La vera prima volta che abbiamo fatto l’amore è stata fuori dalla Casa“, ha ammesso Micol, aiutata poi da Edoardo che ha spiegato che in Casa c’erano stati solo dei tentativi finiti male, a causa della circostanza in cui si trovavano, che rendevano il tutto troppo complicato.

Spazio poi alle amicizie create da Micol all’interno del GF Vip. L’Incorvaia si è legata molto a due persone in particolare, Oriana Marzoli e Giaele De Donà, tanto che il gruppo di amiche si fa ormai chiamare “OMG“. Le tre, poi, recentemente hanno anche lavorato insieme, lanciato una collaborazione con un brand di moda. A tal proposito, ha anche commentato le recenti voci di crisi tra Oriana e Daniele Dal Moro, smentendole completamente:

Oriana e Daniele hanno due personalità ben definite, il loro legame però prevale su ogni cosa. Niente crisi, purtroppo ne tirano sempre fuori una.

Ma, Oriana e Giaele non sono gli unici amici che le ha lasciato la Casa del GF Vip. Micol continua a sentire anche Nicole Murgia e Luca Onestini. Si era mormorato di un triangolo tra i due ex gieffini e Ivana Mrazova, smentito anche questo dall’Incorvaia, la quale, ha invece ribadito di credere che Onestini e la modella ceca siano fatti per stare insieme.

Infine, Micol ha anche parlato dell’ex di Edoardo, Diana Del Bufalo, con la quale continua ad essere amico. L’Incorvaia ha detto di non aver avuto ancora l’opportunità di conoscerla, ma, d’altro canto, ha già instaurato una bellissima relazione con l’altra ex di Edoardo, Lucia. Ora, cosa gli riserva il futuro? Ebbene, agli “Incorvassi” non dispiacerebbe partecipare insieme a Pechino Express. “Per quanto io non sia incline a dormire per terra, mi piacerebbe fare Pechino Express, soprattutto con Edoardo”, ha commentato.