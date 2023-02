La notizia è arrivata in serata in anteprima sulle pagine online di The Pipol TV: a quanto pare, Milena Miconi sarebbe pronta a tornare nella casa come concorrente del Grande Fratello Vip 7. Per la gioia dei suoi supporters, l’attrice romana avrebbe deciso di non rinunciare alla possibilità di proseguire il suo percorso come concorrente vippona, nonostante il lutto dei giorni scorsi.

Poche ore fa, com’è noto, Milena Miconi è stata informata della morte improvvisa del suo manager Alessandro Lo Cascio, scomparso a causa di un malore. Non appena la notizia le è arrivata, l’attrice è comprensibilmente scoppiata in lacrime e ha avuto una brutta crisi che l’ha spinta a lasciare subito la casa. Fin da subito, Miconi è apparsa intenzionata ad uscire definitivamente dal gioco, in quanto non più disposta ad accettare la clasura in un momento così difficile e delicato.

In un primo momento, come anche confermato da un comunicato del GF Vip, si era in realtà parlato di un abbandono “momentaneo”, un segnale che nonostante tutto Milena Miconi avrebbe effettivamente potuto rientrare da un momento all’altro. E così, alla fine, è stato. L’attrice, a causa delle norme Covid tuttora vigenti, si trova rinchiusa in quarantena in attesa di poter fare il suo ritorno nel reality nella prossima puntata disponibile, che dovrebbe essere quella di lunedì 13 febbraio.

Gianluca Benincasa fa il suo ingresso nella casa?

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci online riguardo al possibile (e discusso) arrivo di Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, e questo nonostante gli avvertimenti di Stefano Fiordelisi nei giorni scorsi.

Su Twitter è apparso un post che spiega in qualche modo quello che avrebbe intenzione di fare la produzione: si dice che Alfonso Signorini abbia trovato il modo di far entrare l’ex di Antonella nella casa con uno stratagemma. Si tratta, ovviamente, di semplici indiscrezioni da prendere con le dovute pinze. C’è un però!

El calvo es la persona más malévola del planeta tierra pero como no le tengo pena a Vittimella estoy disfrutando el momento. Ojalá que Benincasa se haga buen amigo de los espartanos y sigamos jodiendo el protagonismo que le quieren dar a Tonty. #gfvip #oriele pic.twitter.com/VZzfoBzPly — Alex Killjoy ???????? ???????????????? (@akillj0y) February 8, 2023

Al di là di queste indiscrezioni che trovano il tempo che trovano, Gianluca Benincasa ha lanciato nelle scorse ore alcuni indizi social. L’ex della Fiordelisi ha infatti pubblicato alcune Stories sospette, con un countdown per una sorta di “rivincita” che scade proprio domani, quando andrà in onda il GF Vip. Che l’ora della resa dei conti sia finalmente arrivata?