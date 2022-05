GF Vip, Clarissa Selassiè replica alla radio e attacca: “Non professionali”

Nei giorni scorsi Clarissa Selassiè ha dato forfait in una intervista su Radio Radio. La conduttrice della trasmissione che l’avrebbe ospitata, ovvero Giada Di Miceli, ha commentato la vicenda senza peli sulla lingua. Così aveva paragonato persino Clarissa a Belen Rodriguez, accusandola di avere delle pretese “manco fosse Belen”, in sostanza. Nella versione dei fatti della radio, pare che l’intervista fosse confermata e concordata con Clarissa. Il redattore della trasmissione radiofonica avrebbe parlato con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ma pochi minuti prima della trasmissione Clarissa avrebbe fatto sapere che non sarebbe stata presente.

Giada Di Miceli ha ritenuto opportuno mettere al corrente i suoi ascoltatori su quanto accaduto. Anche perché i fedelissimi aspettano sempre l’intervista al personaggio del momento, che però in quella puntata non c’è stata. La conduttrice si è chiamata fuori dalle responsabilità spiegando che non fosse dipeso da loro e non ha nascosto il disappunto. La Di Miceli ha spiegato che raramente è accaduta una cosa simile e non ha nascosto che quando accadono degli imprevisti loro cercano sempre di risolverli. Stavolta sarebbe andata diversamente, però.

La spiegazione della Selassiè? Sempre nella versione della radio, la giovane ex gieffina avrebbe negato l’intervista perché non le hanno inviato le domande. La conduttrice della trasmissione Non Succederà Più però ha chiarito che lei non ha mai inviato le domande ai suoi ospiti e ha chiosato così: “Questo programma non funziona così. Noi possiamo dire di cosa degli argomenti che trattiamo. Credo che le domande non me le chieda neanche Belen Rodriguez”.

Tanti aspettavano la replica di Clarissa Selassiè a Giada Di Miceli ed è arrivata oggi. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram c’è stato chi si è complimentato con lei per aver rinunciato all’intervista su Radio Radio perché lì farebbero “domande molto scomode”. L’ex gieffina ha risposto così:

“È sempre facile fa passare una donna giovane come me per la ‘maleducata e indisponente’ ed è facile soprattutto quando si è una Selassiè. […] Non mi sarei mai aspettata che una professionista andasse a ‘dissare’ come dice lei ‘una che non è manco Belen Rodriguez’. Questa cosa non mi tange ma vi assicuro che è molto più facile andare contro di noi e screditare le donne che siamo anziché essere professionali e professionisti”

Non è tutto, perché ha terminato questo messaggio dicendo di avere ancora qualcosa da dire. Clarissa Selassiè parlerà ancora dell’intervista saltata in radio, ha promesso di farlo prima di mettere un punto a “tutta questa assurdità ridicola”. Non ha ancora fornito in effetti una sua versione dei fatti, ma si è limitata a criticare l’atteggiamento della conduttrice che l’ha attaccata. Ha intenzione di parlarne ancora oggi, così almeno ha specificato.