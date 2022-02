GF Vip, c’è il colpo di scena di Alex: aereo per Delia, Basciano lo deride

Ci si avvia verso il capitolo finale di questa soap opera e il tanto atteso colpo di scena è arrivato: Alex Belli vuole solo Delia Duran. O almeno così ha detto, anzi ha scritto nell’aereo che è volato stamattina sulla Casa di Cinecittà. Lo stesso attore ha postato tra le sue stories di Instagram le immagini del suo aereo che sorvolava la collinetta dove si trova la Casa, oltre alla frase scritta. C’è chi pensa che Alex stesso si trovasse sull’aereo, ma è chiaro che siano solo immagini che gli sono state inviate e che lui ha postato. Ma torniamo all’ennesimo episodio di questa telenovela, perché è arrivato il colpo di scena sperato e annunciato da Soleil Sorge.

Proprio Soleil aveva scritto nella sua lettera che aspettava il colpo di scena di Alex. Non solo, proprio ieri si è diffusa nella Casa la notizia che Belli rientrerà e tanti, tra cui Soleil, lo sapevano già. Tutto insomma continua a far credere che sia un copione già scritto e che prevede la complicità dei tre, tutti, nessuno escluso. Anche gli altri concorrenti sono ormai convinti che si tratti di un teatrino, pure Soleil accusa i due di questo nel tentativo di lavarsene le mani verrebbe da pensare. Ma in cosa consiste questo colpo di scena?

Stamattina è arrivato l’aereo di Alex Belli per Delia Duran: “Delia sei l’unica donna della mia vita”, firmato Alex. Non è mancata l’ironia nella Casa, in particolare Alessandro Basciano ha spernacchiato Alex. Leggendo la frase imitando Belli, infatti, Basciano si è fatto tante risate e ridendo ha commentato così: “Te l’ha mandato, te lo giuro. Eh che carino, adesso torna. Ma dai, no! Colpo di scena!”. Pure Sophie Codegoni ha evidenziato il colpo di scena, come se tutti lo stessero aspettando visto che si avvicina la fine del Grande Fratello Vip 6.

A quanto pare insomma adesso Alex ha scelto tra Delia e Soleil; sperando non arrivi un aereo più tardi anche per l’altra, è ovvio. Pare però che questo aereo non sia stato accolto con particolare entusiasmo da parte della diretta interessata. Lo stesso Basciano ha esortato Delia a manifestare più entusiasmo. Lei invece non era gioiosa, anzi pareva il contrario. Manila Nazzaro si è avvicinata a Delia per chiederle se fosse felice o meno. Questa la risposta della Duran: “Non voglio stare qui a fare lo show. Non capisco. Non basta soltanto un aereo”. Manila le ha fatto notare che questo può essere un primo passo.