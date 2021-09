GF Vip Carmen Russo, le pazze liti con Enzo. Katia: “Voi non siete normali”

Mattinata di chiacchiere e confessioni al Grande Fratello Vip. Alex Belli, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Carmen Russo si sono ritrovati davanti a una tazza di caffè ed hanno cominciato a parlare di rapporti sentimentali. In un amen la curiosità è stata catalizzata dal legame di Carmen e del marito Enzo Paolo Turchi, coppia tra le più conosciute dello showbiz. I fiori d’arancio sono giunti nel 1987: oggi la relazione continua a essere solida e ricca di emozioni. La Russo, quando le è stato chiesto se litigasse con il coniuge, ha raccontato degli aneddoti che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

“Si, litighiamo spesso, normalmente. Ma mai litigate di chissà che, roba di 10 minuti che rientrano nella quotidianità”, ha esordito la Russo. Fin qui nulla di eclatante; è quel che ha detto dopo che ha colpito piacevolmente Ricciarelli & Co. “Lui ogni tanto fa valigia e se ne va, ma poi torna con la scusa che ha dimenticato il documento“, ha aggiunto Carmen ridendo. E poi? “Poi mi chiede di cercarlo assieme a lui. Alla fine mi prende e ci abbracciamo”. I fuochi d’artificio sono arrivati subito dopo.

Carmen ha raccontato che in diverse occasioni, quando ha avuto tensioni casalinghe con Enzo, si è nascosta in casa così da vedere cosa faceva. “Mi nascondevo per guardare cosa combinava”, ha chiosato. Risate da parte di Belli e Trevisan. Risate che si sono fatte ancor più grasse quando la showgirl ha narrato che in alcuni frangenti si metteva sotto l’automobile per monitorare le mosse del coreografo.

“Mi nascondevo sotto la macchina – ha aggiunto simpaticamente – per controllare i passi che faceva. Poi avevo lì le chiavi e se lui partiva con l’altra macchina io lo seguivo, per vedere dove andava. Una volta lo ho tamponato”. Altre risate, altro stupore. Particolarmente colpita Katia Ricciarelli: “Ma questo è da pazzi. Devi convenire che normali non siete”.

Carmen, dopo aver parlato del tema ‘litigate pazze’, ha sottolineato che Enzo Paolo l’ha sempre sostenuta, sia umanamente sia professionalmente. Nessuna competizione, solo tanto amore e aiuto reciproco: “Lui mi sostiene sempre. Per me non è un’ancora, ma un porto. Lui è coreografo, al servizio degli altri. Mi porta in palmo di mano”.

Miriana Trevisan e Alex Belli, ascoltando le parole della Russo, si sono complimentati con Enzo, rimarcando come il segreto di un legame maturo sia proprio quello di mettersi al servizio dell’altro/a, con disinteresse e senza creare competizione. “Lo stesso rapporto che c’era tra Carla Fracci e il marito”, ha ricordato invece la Ricciarelli.

GF Vip Amedeo Goria si leva le mutande nel letto, al fianco di Ainett: la figlia Guenda lo difende

Amedeo Goria è finito di nuovo al centro delle polemiche. La scorsa notte, nel mettersi a letto (dorme al fianco di Ainett Stephens verso la quale ha già mostrato molto interesse), sotto le coperte si è levato le mutande per indossare i boxer. La ‘gatta’ non si è accorta di nulla, impegnata ad aiutare Carmen Russo che si stava levando l’abito. Il fatto ha provocato l’ennesima tempesta social sul giornalista, con molti utenti che hanno criticato l’atteggiamento di Goria. In sua difesa è arrivata la figlia Guenda che non ha trovato “nessuno scandalo” nel gesto del padre. Inoltre ha invitato i telespettatori a cogliere i lati positivi di Amedeo e a non attaccarlo continuamente.