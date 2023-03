Cambio improvviso alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, che non ha particolarmente gradito i toni volgari ed eccessivi del reality show, il programma ha adottato una certa austerità. Ai Vipponi sono stati chiesti look più decorosi, Edoardo Donnamaria è stato squalificato per le sue affermazioni aggressive e dallo studio sono spariti tutti gli eliminati e squalificati. Fuori dai giochi anche Carmen Russo che, dopo aver partecipato due volte al reality show in qualità di concorrente, era stata richiamata da Alfonso Signorini per curare le coreografie di quest’anno.

GF Vip, che fine ha fatto Carmen Russo: perché non c’è più

Stuzzicata dal marito Enzo Paolo Turchi – “Ti stai riposando, no? Ti hanno fatto fuori dal Grande Fratello Vip” – Carmen Russo ha chiarito la sua posizione in una storia su Instagram e svelato cosa è davvero successo alla trasmissione di Canale 5:

“No, non è che mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello, assolutamente. Diciamo che sono un po’ in vacanza, nel senso che visto che i vipponi non vanno più in studio – perché ci sono state un po’ di restrizioni e non gli permettono di fare lo show, il GF Vip Night, – anche io, che sono la coreografa dei vipponi, ho preso una settimana di vacanza, di ferie. Anche la prossima, forse. Non lo so, vedremo“

“Vediamo come si comportano i Vipponi”, ha così concluso Enzo Paolo Turchi. Stando alle dichiarazioni di Carmen Russo, dunque, il suo non sarebbe un addio definitivo bensì uno stop momentaneo, in attesa di miglioramenti. Il Grande Fratello Vip sta però per volgere al termine: è prevista per inizio aprile la finale di questa lunghissima edizione. Subito dopo partirà l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi (data d’inizio fissata al 19 aprile).

L’ultimo diktat su vestiti, gioielli e tatuaggi al GF Vip

Per cercare di dare maggiore sobrietà alla trasmissione, pare che il GF Vip abbia ordinato ai concorrenti maschi di non mostrarsi con orecchini vistosi. In più avrebbe chiesto a tutti di coprire i vistosi tatuaggi. Nessuna comunicazione ufficiale su tali misure. A far capire che i piani alti del programma hanno dato tali indicazioni, sono stati gli stessi inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno spiegato a Giaele De Donà che qualcuno (gli autori?) avrebbe ordinato di coprire i tatuaggi, abbottonare bene le camicie ed evitare gli orecchini troppo grandi. Rigide regole imposte anche alle donne, che sono state invitate a non indossare abiti troppo scollati. Micol Incorvaia ha dovuto fare a meno di indossare delle calze velate in favore di un paio più coprente.