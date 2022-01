GF Vip, caos nella notte: Soleil pugnalata, Jessica crolla, Delia si sbilancia

Nella Casa di Cinecittà iniziano seriamente a rompersi quegli equilibri che sembravano stabili: da una parte è in crisi il rapporto tra la Selassié e Sophie Codegoni, dall’altra c’è la Sorge che non immagina di essere colpita alle spalle dalle sue ‘amiche’ e la Duran che si svela

Notte turbolenta per i Vipponi del Grande Fratello Vip 6. Dopo la puntata di ieri, c’è chi si lascia andare a nuove confessioni e chi crolla. In particolare, Jessica Selassié non ha digerito per nulla le accuse che la mamma di Sophie Codegoni le ha rivolto. Le due gieffine, dopo quanto accaduto, si sono nominate a vicenda e ora la principessa, al televoto, rischia di uscire dalla Casa di Cinecittà. Per chi non avesse seguito la vicenda, la madre dell’ex tronista ha duramente accusato Jessica di non essere una vera amica e di aver fatto una brutta figura di fronte alle telecamere.

Sophie ha tentato di prendere le sue difese, ma questo non è bastato. Ed ecco che nel post puntata, la principessa si lascia andare a uno sfogo, non riuscendo a trattenere le lacrime. In particolare, è dispiaciuta di essere passata per quella che non è: “Non sono una s…a é una che ci prova con i fidanzati delle amiche”, dichiara la Selassié piangendo, di fronte a Giacomo Urtis. A consolarla ci pensa anche Alessandro Basciano, il quale le fa presente che fuori potrebbe esserci “una percezione diversa”.

Si dichiara dispiaciuto di vederla in quel modo. “Ci divertiamo su sta cosa”, ammette l’ex tentatore, parlando della sua intromissione tra lui e Sophie. A detta sua non dovrebbe piangere, in quanto è convinto che fuori abbia “un’immagine bellissima”. Anzi, Basciano crede che sarà proprio lei a vincere questa edizione. “So benissimo chi sei e non devi piangere. Sicuramente chiarirete, magari non subito”, conclude Alessandro.

Ma questo non è tutto. Nella notte Delia Duran si è lasciata andare a qualche confessione con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Si parla del segreto che Soleil Sorge ha detto di conoscere e che non ha intenzione di svelare, poiché vuole tutelare Alex Belli. Ancora una volta, la modella sudamericana precisa che non c’è nulla che lei e suo marito stanno nascondendo.

Confessa che l’attore non avrebbe voluto che lei entrasse. Secondo quanto si legge su Biccy, queste sarebbero le parole che Delia avrebbe pronunciato nella notte al GF Vip.

“Adesso Sole dice che ha un segreto su me e Alex. Ma quale segreto? Lui in tre anni non mi ha mai tradito. Non è vero che eravamo in crisi o che abbiamo rapporti strani come fa intendere. Anzi, è stato qui che mi ha tradita”

Dall’altra parte, invece, Soleil si lascia andare con Nathaly Caldonazzo e sbilanciandosi abbastanza.

“Lei dice che non ha mai baciato altri uomini in questi 3 anni? Sono st…zate Nathaly. Come faccio a saperlo? Non sono io a dover smascherare nessuno, ma fidati se ti dico che sono bugie. Magari non ha mai tradito Alex nel senso stretto del termine”

La Sorge si dichiara certa e convinta di questa situazione. La Caldonazzo chiede poi a Soleil cosa se ci fosse davvero innamoramento e passione tra lei e Alex all’interno della Casa di Cinecittà.

“Se poi siamo arrivati all’innamoramento e alla passione? Sì, ma dopo alla fine. Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. Pensa che è cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose. Però non vuole stare con me, non vuole costruire il suo futuro con me, altrimenti non sarebbe uscito per recuperare il rapporto con lei”

A detta di Soleil, Delia non è una persona ferita e starebbe recitando una parte. La sua entrata nel reality show sarebbe legata alla sua sete di “fama e popolarità”. E in effetti sono in tanti a pensarla così.

Katia Ricciarelli, Manila e Valeria pugnalano alle spalle Soleil Sorge

Ma la Sorge dovrebbe fare attenzione anche alle persone che all’interno della Casa le stanno vicine. Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Valeria Marini si confrontano sull’immunità che spesso viene data a Soleil nel corso delle puntate dalle opinioniste. In particolare, è Sonia Bruganelli che ci tiene a vederla immune. Va comunque precisato che in fatto di immunità Katia e Manila non potrebbero proprio parlare, visto che hanno molto spesso ricevuto l’immunità.

Eppure proprio loro hanno da ridire. Mentre Davide Silvestri preferisce semplicemente ascoltare senza proferire parola, ecco che la Ricciarelli appare scocciata: “Continua a essere salvata dalle opinioniste Soleil. Ogni volta così”. Intanto, Valeria rincara la dose facendo notare che meritava l’immunità il soprano, visto che oggi è il suo compleanno.

Subito dopo, è possibile sentire la Nazzaro sottolineare: “Una motivazione che non esiste, perdonatemi”. Una bella pugnalata per Soleil, che sicuramente non si aspetta che le sue amiche più care nella Casa siano rimaste deluse per la sua immunità! Avrebbero voluto in realtà vederla al televoto?