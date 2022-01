Gf Vip canna-gate come all’Isola dei Famosi: droga in Casa, chi è accusato

Il GF Vip, per non farsi mancare nulla, ora ha anche un canna-gate, al pari del caso che scoppiò all’Isola dei Famosi. All’epoca fu Francesco Monte a finire sul banco degli imputati, accusato da Eva Henger. Adesso, al centro delle polemiche, ci è finito il nuovo concorrente Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca. Ma cosa è accaduto? Si proceda con ordine: già poco dopo il suo ingresso Barù confidò in modo distesissimo e pacatissimo di fumare le canne da quando “ha 14 anni”. Nelle scorse ore, però, pare che si sia passati dalle parole ai fatti.

Grande Fratello Vip, Barù e il canna-gate

A far scoppiare inavvertitamente il caso è stata Sophie Codegoni che, chiacchierando con Alessandro Basciano in sauna, ha raccontato che Barù, lungo la notte di Capodanno, ha fatto qualcosa di grave. Per provare a eludere i microfoni del Grande Fratello Vip, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, assieme a Miriana Trevisan, si sono rintanati sotto le coperte. Miriana ha confermato che Barù si sarebbe fatto una canna.

Anche Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè si sarebbe resa conto di quanto accaduto, tanto che avrebbe direttamente chiesto al nipote di Costantino della Gherardesca se quella era davvero una canna, ricevendo una risposta positiva. Medesima versione l’ha data Jessica Selassiè. Da segnalare inoltre che quando Sophie ha cominciato a far circolare la questione, immediatamente è calata la mannaia del GF Vip, che ha censurato il tutto, staccando le riprese dalla Codegoni che è poi stata chiamata ‘a rapporto’ in confessionale.

Insomma, c’è un nuovo canna-gate dopo quello ‘isolano’ che provocò un baccano mediatico infernale. Resta da capire se Barù abbia davvero fumato una canna. E se così fosse ci sarebbe da chiarire come avrebbe portato droga nella Casa più spiata d’Italia. Non è nemmeno escluso che l’uomo abbia portato con sé la Cannabis Light, che è legale in Italia.

Fatto sta che l’episodio ha già innescato un can can rumoroso sui social. In molti si domandano se la questione diventerà uno dei temi trattati da Alfonso Signorini nella prossima puntata in prime time, prevista per lunedì 3 gennaio 2022.