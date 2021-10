GF Vip, Bortuzzo tuona su Lulù: “Hai rotto i cog…ni”. Legame al capolinea

Aveva tutte le premesse per diventare la storia d’amore simbolo del Grande Fratello Vip 6 e invece si sta tramutando in una situazione che non ha alcun contorno romantico. Il legame tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié è sempre più sfilacciato e non futuribile. Nei giorni scorsi, il 22enne ha più volte respinto le avances della ‘Principessa’ senza però mai perdere la calma. Lungo la giornata di domenica 10 ottobre pure la pazienza è finita. Il triestino, infatti, a un certo punto ha tuonato in modo dirompente sulla giovane, invitandola a “non rompere i cog…ni”. Così, papale papale.

GF Vip Manuel Bortuzzo durissimo su Lulù: pazienza terminata

Manuel è in giardino, seduto con gli occhi rivolti verso il cielo. Si sta gustando gli aerei che sorvolano la Casa di Cinecittà. Ha in mente di tutto, tranne che il pensiero di doversi preoccupare delle intemperanze dettate dalla gelosia di Lulù. Nessun problema, a ricordargliele ci pensa la stessa Lucrezia che lo raggiunge per provare a raccontargli il proprio disappunto per l’atteggiamento da lui tenuto con Sophie Codegoni.

“Sono qui per dirti una cosa”, attacca bottone Lulù. Manuel, capita l’antifona, non fa nulla per celare il proprio tedio e cerca riparo in altri vip presenti in giardino, conversando con loro. La ‘Principessa’ però non molla la presa e alla fine riesce a imporgli il discorso che ha in mente. “Tu eri da una parte seduto, io mi avvicinavo e tu te ne andavi”, spiega la ragazza, in riferimento al fatto che Bortuzzo, nelle scorse ore, abbia girato al largo da lei.

Si giunge sulla nota dolente: Sophie Codegoni. “Io adoro Sophie – si affretta a giustificarsi Lulù -, resterò sua amica pure fuori perché è una ragazza che mi piace come amica… Tu davi delle attenzioni a lei ieri notte che a me non davi”. Manuel inizia a mostrare insofferenza, rispondendo in modo tagliente e scocciato: “Ti sei chiesta il perché?”.

Lulù riflette e replica dicendo che, in fin dei conti, non ricorda di aver avuto screzi o liti con lui di recente. Per questo non riesce ad afferrare il motivo della freddezza di Bortuzzo nei suoi confronti. Manuel, sempre più infastidito, le spiega che non per forza è necessario bisticciare per assumere determinati comportamenti. “Se ci sono alcuni tuoi atteggiamenti che mi danno fastidio, io mi allontano”, chiosa in maniera schietta, aggiungendo che le continue bizze di gelosia non le regge.

“Anche Clari mi ha detto che è dispiaciuta perché tu ti sei allontanato anche da lei”, incalza Lucrezia, che non smette di fare una sorta di terzo grado al nuotatore. “Io vorrei vivere serenamente qui dentro”, afferma la ragazza. Manuel, a questo punto, perde le staffe e tuona: “Ok, allora inizia a non rompermi i cog…ni per queste cose qua”.

La ‘Principessa’ accusa il colpo e torna a giustificarsi, affermando che avrebbe voluto risolvere la vicenda in modo pacato e disteso. Bortuzzo non si lascia intenerire, ribadendo il motivo della sua freddezza: “Quando capisco che una cosa in quel momento non mi va, evito”. Giù il sipario: casomai fosse esistita una sorta di bozza di relazione, quella bozza non c’è più.