By

“Esagerato”, “Si dia una calmata”, “Così no”. Sono alcune critiche indirizzate a Franco, padre di Manuel Bortuzzo, dopo che sul suo profilo Instagram, tra le Stories, l’uomo ha condiviso alcune clip riguardanti il figlio impegnato al Grande Fratello Vip. In particolare, a far storcere il naso a diversi utenti, un contenuto che ha visto protagonista, oltreché il nuotatore triestino, Soleil Sorge e indirettamente Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè.

Franco ha ri-postato un video che ha immortalato Soleil e Manuel intenti a dialogare sul fatto che l’italo-americana non abbia ancora visto la camera privata del 22enne. “Lo sai che io ancora non sono stata nella tua camera?”, la sottolineatura dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Vuoi venire?”, la risposta di Manuel. Soleil: “Facciamo una cenetta romantica?”. “Certo”, la controreplica di Bortuzzo. I due ragazzi vanno d’accordo, nulla di male. Quindi? Perché Franco è stato criticato?

Perché il contenuto che ha ri-postato non solo ha catturato il dialogo tra Manuel e Soleil ma si è pure arricchito di un commento sarcastico indirizzato a Lucrezia Selassiè: “Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip?”. Il gesto è stato ritenuto da diversi telespettatori affezionati alle vicende del Grande Fratello Vip fuori luogo e un po’ troppo cattivello.

Non sono mancati infatti commenti che hanno si sottolineato il fatto che Lulù abbia avuto un atteggiamento troppo ‘claustrofobico’ con Manuel, ma che dall’altro lato hanno evidenziato come la ‘principessa’ sia una persona fragile che ha bisogno di comprensione.

Non è nemmeno la prima volta che Franco si schiera apertamente contro la ragazza. A onor del vero, fin dai primi approcci tra la Selassiè e il figlio, aveva dichiarato senza se e senza ma che Lucrezia non era la tipa giusta per Manuel. Anche all’epoca ci fu chi lo criticò.

Grande Fratello Vip 6, Franco Bortuzzo: parole al miele per Giucas Casella

Franco, sempre molto attivo sui social, ha poi ri-postato una serie di contenuti riguardanti il figlio e Aldo Montano, a testimonianza del grande affetto e la profonda stima da cui sono legati i due sportivi. Parole al miele anche su Giucas Casella. Franco ha dedicato al mentalista un intero post con tanto di cuoricini rossi e frasi assai affettuose. “Per chi non lo avesse capito, lo adoro”, ha specificato il genitore di Manuel aggiungendo che Giucas sarà sempre nel suo “cuore“. E ancora: “Lo zio virtuale di Manuel, sarà sempre nelle mie Stories. Lui ha già vinto!”.