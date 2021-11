GF Vip, Bortuzzo e Lulù: la situazione precipita nella notte, volano i coltelli

Notte di strascichi al Grande Fratello Vip: Lucrezia ‘Lulù’ Selassié e Manuel Bortuzzo sono arrivati ai ferri corti come mai prima d’ora, con il nuotatore triestino che ha fatto volare i coltelli con la ‘principessa’, sempre più in difficoltà e sempre più spaesata. Ad accendere la discussione, tanto per cambiare, il fatto che la giovane abbia ripetutamente provato ad avvicinarsi a Bortuzzo, il quale, inviperito di quanto accaduto in puntata, ha prima cercato di dare dei suggerimenti, poi, ritrovandosi innanzi a un muro, ha usato toni netti e duri. Ma si riavvolga rapidamente il nastro…

La situazione è precipitata al culmine delle nomination: Clarissa Selassié (poi eliminata), Lulù e Manila Nazzaro si sono ritrovate innanzi al giudizio del pubblico. Quando è stata salvata l’ex Miss Italia, Lucrezia ha avuto un crollo, barricandosi in bagno e facendo volare parolacce. Signorini l’ha sgridata con piglio mentre gli autori del GF Vip hanno optato per una punizione esemplare: nomination d’ufficio, che poi ha perso di valore in quanto la principessa è comunque finita tra i nominati della puntata. A fare il suo nome pure Bortuzzo: “Mi dissocio da determinati comportamenti che ho visto. Non fanno parte di me e non voglio che vengano associati a me. Ecco perché ho deciso di votarla.”, la motivazione del nuotatore in confessionale. Le cose sono peggiorate nella notte.

A diretta conclusa, Lucrezia è andata in cerca di Manuel, sperando di trovare una spalla di conforto. Invece ha trovato altro: stizza, delusione e arrabbiatura. “Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo, lasciami vivere! Mi dissocio da queste cose, sono cose tue. Se vuoi parlare, parlane, non con me. Non voglio ascoltare. A me dici che non ti ascolto? Ma vattene a f…o”, ha tuonato furiosamente Bortuzzo.

La ramanzina è proseguita con toni sempre più duri: “Mi voglio dissociare da alcuni tuoi comportamenti. Esiste la classe ed il modo di saper parlare, abbiamo venti e passa anni. Tirala fuori quando serve, non solo per portare una borsetta. Tu non ascolti, anche Alfonso è stato due, tre minuti a cercare di parlarti, sei stata a dire minc…te e neanche te ne rendi conto”.

E ancora: “E poi mi accusi e mi dici ‘tu non mi ascolti’, cosa ho fatto da tre mesi a questa parte? Ma che c..zo dici? Ma che pensi di star a parlare con un co….ne? E non ridere perché non c’è un c..o da ridere“.

A questo punto la principessa ha tentato una giustificazione in extremis, sostenendo di non ricordare quel che ha detto in bagno nel corso della diretta. Non solo, ha anche supplicato Manuel di starle accanto: “Non mi cancellare dalla tua vita qua dentro, ti prego. Il fatto che Clarissa sia andata via per me è stato uno choc non voglio che tu pensi che io sia pazza, neanche ricordo cosa ho detto. Mi dispiace se tu mi hai detto che ti dissoci da me, io non ricordo cosa ho detto se non che non me ne frega un c…zo”.

Bortuzzo non ha preso bene le parole di Lulù. Ormai è più che evidente che il giovane ne abbia le tasche piene. “I gesti parlano chiaro – ha specificato -, dovevi dire solo ‘scusa ho sbagliato, sto zitta’, non voglio avere nessun rapporto con te, va bene parlare ma siamo due mondi opposti. Mi sono sentito in imbarazzo e mi sono vergognato. Cosa si ricorderà la gente di te? Che eri una pazza che schizzava e che ha stalkerizzato Manuel? Per il bene di te stessa, cambia e capisci a volte che se venti persone di tutte le età ti dicono una cosa, prendila in considerazione”.

Manuel è stato un fiume in piena: “Ma te lo dicono perché ti vogliono bene, altrimenti non ti direbbero niente e ti escluderebbero. Ti sei messa a dormire davanti a Katia durante la visione della Turandot, questo non è rispetto! Per rispetto di Katia e Alfonso te ne andavi in camera e non ti facevi vedere. Se una persona ci mette il cuore per fare una cosa, tu non puoi farti vedere addormentata”.

“Non voglio perderti di nuovo”, ha sussurrato Lulù in una valle di lacrime. “Non voglio, non voglio e allora batti i piedi come i bambini”, ha chiosato spazientito Bortuzzo.

Lulù e Bortuzzo, GF Vip: spettatori divisi

Sui social in tantissimi hanno commentato quanto accaduto. C’è chi si è schierato dalla parte di Lulù e contro Manuel, ritenendo che il giovane abbia comportamenti troppo duri verso la principessa, che è evidentemente fragile e bisognosa di aiuto. Altri invece hanno criticato nettamente la Selassié, definendola una ragazza troppo viziata e immatura. Quel che è certo è che Lucrezia ha degli evidenti problemi. Il che spinge a porsi una domanda: è stato giusto coinvolgere una personalità tanto debole e delicata in un programma come il GF Vip?