GF Vip, Biagio D’Anelli ha chiesto un figlio a Miriana: la reazione e il crollo

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Biagio D’Anelli, che ha incontrato Miriana Trevisan lunedì scorso (al deejay è stato concesso di trascorrere una nottata nella Casa più spiata d’Italia dopo la sua eliminazione), ha chiesto in modo alquanto sorprendente alla showgirl campana di pensare ad avere un figlio da lui. A lasciarlo intendere è stata la stessa ex moglie di Pago, che in un confessionale dai toni intensi, ha confidato ciò che Biagio gli ha confessato in merito alla voglia di mettere su famiglia. Naturalmente, visto il tema delicato, la Trevisan è andata in confusione ed ha avuto un crollo emotivo, non essendo riuscita a gestire la vicenda in modo lucidissimo.

Nel frattempo non si placano i mugugni sul conto di D’Anelli: una buona fetta del pubblico del GF Vip nutre la convinzione che non sia realmente innamorato dell’ex velina e che stia cercando di mettere sul tavolo tutte le carte in suo possesso per avere visibilità. In effetti il dubbio c’è: davvero in una manciata di settimane trascorse assieme a Miriana si è innamorato follemente con tanto di promesse che solitamente vengono ponderate in molto più tempo? Certo non esiste un timer per l’amore, ma c’è una sorta di buon senso da rispettare su determinati temi, soprattutto quando a sfoderarli è una persona adulta e ‘vaccinata’ (e stavolta non c’entra nulla il Covid). Ma cosa ha detto di preciso Miriana?

“Tra noi è iniziato tutto subito, ci siamo voluti bene dall’inizio. Quasi meno fisica e più sentimentale, perché c’è stato un sentimento. Un bene e oltre il bene il rispetto e tanto affetto. Questa cosa è bella però mi sto spaventando. L’altra sera che abbiamo passato insieme ci siamo detti parole d’amore molto forti. In quella camera lunedì notte c’era una sorta di guerra interiore. Della serie ‘io scappo, che chi scappa prima vince’. Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono tanto spaventata lo ammetto. Ho una paura mia da tanti anni, se c’è amore vero io tento ad impaurirmi non posso farci nulla è così sempre. Non riesco nemmeno a parlare. Io non voglio soffrire, non voglio soffrire più. Poi ci sono tante cose che mi confondono. Adesso devo riflettere su tanti punti”.

Nel corso del dialogo avuto con gli autori (e riportato da Biccy), la Trevisan è poi scoppiata a piangere, crollando, evidentemente frastornata da quel che le ha riferito D’Anelli che sarebbe intenzionato a mettere su famiglia con lei:

“Il fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio. Lui mi ha confessato che vuole un figlio. E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio adesso? Ho paura non c’è verso”.

Come sopra accennato, sono in molti ad avere dubbi sull’atteggiamento assunto dal deejay. A pesare anche il modo in cui ha chiuso la relazione con la sua ex compagna: entrato nel reality show da fidanzato, dopo pochi giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, ha deciso di troncare in tempo record con la fidanzata, buttandosi a capofitto tra le braccia di Miriana. Colpo di fulmine? Chissà, forse sì… O forse no.