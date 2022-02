Nelle scorse ore sono state mosse gravissime accuse nei confronti di Alessandro Basciano, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6. A formularle è stata Veronica Satti, figlia di Bobby Solo nonché volto del Grande Fratello 15 (edizione andata in onda nel 2018). La donna, dopo aver visto gli atteggiamenti discutibili di Basciano nei confronti di Sophie Codegoni (per le intemperanze avute il giovane è stato mandato in nomination d’ufficio da Alfonso Signorini), ha scritto delle Stories Instagram di fuoco contro il suo concittadino (entrambi sono genovesi). Nelle fattispecie lo ha accusato di avere picchiato la sua ex fidanzata.

“Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono. Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta”. Così Veronica Satti.

Naturalmente le parole della figlia di Bobby Solo non sono passate inosservate ed hanno innescato la dura reazione della sorella di Basciano che si è affrettata a spiegare che procederà con una denuncia nei confronti della Satti. Nonostante il nome dell’ex gieffina non sia stato menzionato, con ogni probabilità la congiunta di Alessandro si è rivolta proprio a lei nel momento in cui ha reso noto che adirà alle vie legali:

“Domani partirà una bella denuncia contro una persona che ha fatto anche televisione, ma non è nessuno. Mi ha pure bloccata che nemmeno mi conosce. Si è permessa di mettere un post dicendo cose gravissime su mio fratello. Siccome tutti ti conoscono che purtroppo hai grossi problemi, hai una malattia mentale. Quindi domani ne parleremo in altre sedi e buona giornata”.

Grande Fratello Vip 6: parla l’ex di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, dopo essere stato colpito dai provvedimenti del Grande Fratello Vip, ha sostenuto che i suoi scatti di ira sarebbero imputabili alla fine della storia con la sua ex fidanzata Clementina, madre di suo figlio (pare che Veronica Satti, muovendo le pesanti accuse sopra riportate, si sia riferita a un’altra donna e non a Clementina). In particolare, l’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato di essere stato sminuito nel corso della relazione. Esternazioni smentite dalla sua ex compagna che tramite i suoi profili social ha raccontato una versione differente ed equilibrata.

“Nessuno è mai stato sminuito – ha sottolineato Clementina -. Prima di arrivare alla fine di una storia c’è sempre un periodo di deterioramento, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a mancare e l’amore purtroppo può finire. Questo non deve mai giustificare l’arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione è troppo facile attribuire la causa delle proprie azioni malsane agli altri”.

GF Vip 6, Alessandro Basciano contesta la decisione di Signorini

Dopo che Signorini ha comunicato a Basciano il provvedimento punitivo, quello di mandarlo in nomination, nella Casa più spiata d’Italia sono serpeggiati dei malumori. Proprio Alessandro non ha preso di buon grado la decisione del GF Vip, parlando di due pesi e due misure. A un certo punto il giovane ha anche pensato di abbandonare per protesta il gioco, tornando in fretta sui propri passi.