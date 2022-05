GF Vip Barù senza filtri: nuove confidenze su Jessica e il suo cachet

Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è tornato a parlare della sua esperienza al GF Vip 6 e del suo legame con Jessica Selassié. Naturalmente lo ha fatto nel suo stile, cioè con piglio schietto e franchezza. Intervistato a Radio Radio nel programma “Non succederà più”, il nobile ha fatto chiarezza su alcune vicende su cui i fan continuano a ricamare. In particolare ha ribadito ancora una volta che con “Jess” non c’è nulla se non un’amicizia che dura tutt’oggi. L’amore, però, non c’è: capitolo chiuso. Lo chef ha inoltre evidenziato nuovamente di aver deciso di avventurarsi nella Casa più spiata d’Italia in quanto è stato lautamente pagato. A tal proposito ha pure svelato un curioso aneddoto inerente alla trattativa che lo ha portato a diventare un concorrente del programma.

GF Vip, Barù parla di Jessica e attacca chi inscena storie d’amore per visibilità

“Siamo amici, siamo ancora amici. Non sono uno timido a livello intimo, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta”. Così Barù circa il suo rapporto con la principessa. Quindi l’affondo rivolto a coloro che architettano dei gossip per avere un ritorno di visibilità: “Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molte gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca. Fare la coppietta e queste cose cose qui. Ci sono coppie che ci giorno su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però non stanno capendo”.

Spazio poi alla scelta di entrare nel cast del Grande Fratello Vip 6. Barù ha specificato che fare televisione gli piace, laddove ci siano proposte allettanti. Tuttavia ha evidenziato che è lontano da una certa tipologia di tv, in particolare quella che alimenta la cronaca rosa: “Io sono stato sempre al di fuori di quel mondo, se volevo fare gossip lo facevo da quando ero ragazzino. Ero la pecora nera lì dentro, per me è un complimento esserlo. Sono molto contento che il popolo italiano mi abbia apprezzato, ne sono uscito bene non mi sono sput….to”.

Barù e i soldi guadagnati al Grande Fratello Vip 6

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha poi sottolineato che a spingerlo principalmente ad accettare di entrare nella Casa più spiata d’Italia è stata l’offerta economica che gli è stata presentata. A tal proposito ha rivelato che ha sparato una cifra assai alta nel corso della trattativa, credendo che venisse rifiutata. E invece Mediaset ha accolto la sua richiesta:

“Mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi dicessero di no e invece…Poi era prima di Natale, c’era il Covid, dovevo fare i regali, le cene di Natale, di Capodanno, ho detto che me frega cado a starmene lì un mese, aumento i follower su Instagram, velocizzo un po’ di casette che avevo già in canna e buonanotte. Invece purtroppo ci sono rimasto tre mesi lì dentro. Ero ovviamente pronto, so cosa sono andato a fare, però questo non vuol dire che me ne freghi di quel mondo lì”.

Sempre nel corso dell’intervista, quando gli è stato domandato che cosa ne pensasse della fine della love story tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Selassié, ha preferito non dire alcunché. Nella fattispecie ha dichiarato che quel che è successo tra l’ex coppia è una questione strettamente personale su cui non si dovrebbe mettere minimamente becco.